顏若芳：北市長選戰像照妖鏡 蔣市府焦慮感全面炸鍋

台北市議員顏若芳。（記者張嘉明攝）

九合一大選年底登場，台北市長選戰在立委沈伯洋正式宣布參選後逐漸升溫。民進黨籍台北市議員顏若芳今（6）表示，因蔣市府的公關濾鏡已被戳破，焦慮感全面炸鍋。她說，過去蔣萬安面對市政爭議，最習慣用「專注市政」這種四兩撥千斤的罐頭回覆來打太極；自從沈伯洋正式出線後，這招已經不管用了。因為沈伯洋的打法不是噴政治口水，而是「帶著解方來直球對決」。這場提前開打的選戰，會像一面照妖鏡，讓市民越來越看清誰才真正具備治理首都的魄力與能力。

顏若芳說，從點破台北市「留不住人」的核心危機，到端出具體的市政對策，再到精準叩問「雙城論壇」的實質效益，沈伯洋步步進逼，讓習慣待在政治溫室裡的蔣萬安避無可避，被迫提早拉高分貝防守。戰況之所以提前開打，恰恰證明了藍營內部的心虛與蔣市府的全線焦慮。

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她提到，沈伯洋代表的是清晰的市政邏輯與強大的論述能力，這正是當前台北市最迫切需要的領導特質。反觀蔣萬安上任至今，坐擁全台最豐沛的行政資源，施政卻始終停留在半吊子的表面工夫，毫無長遠的城市願景可言。

顏若芳也直言，接下來的選戰，不會是傳統藍綠基本盤的消耗戰，而是真才實學的嚴格檢驗。當沈伯洋持續拋出具體市政藍圖時，蔣市長如果還是只能躲在「大巨蛋」這類收割前朝政績當擋箭牌的背後，誰才有真實力，高下立判。

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