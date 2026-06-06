素質差距立判！武陵高中生被罵慘 學者曝陳其邁過去遭雄中生洗臉

陳其邁2018年出席母校活動，有學生戴上陳其邁面具表達支持，也有學生戴韓國瑜面具。有學生當場喊口號抗議政治進入校園，網路還流傳操場出現紅旗照。（取自網路）

武陵高中學生嗆桃園市長張善政「新店市長」，議員詹江村反嗆下，事件越燒越大，不少藍白粉批高中生缺乏廉恥。學者沈榮欽指出，陳其邁2018年選高雄市長時，到母校雄中演講，結果在場學生高喊「韓國瑜凍蒜！」、「韓國瑜加油！」當時卻沒有像現在燒成這樣，就是因為當時沒有綠營政治人物和側翼，像詹江村和網紅Cheap一樣跳出來，企圖以政治介入校園來批評學生。

沈榮欽今天在臉書發文，提出過去陳其邁被高中生洗臉的往事質問：「那些認為武陵高中一名學生『嗆聲』無恥的人，是否認為這數名雄中學生一起嗆聲更無恥？當時你是否站出來抗議？要求學校懲處這些學生？」很大的可能性是沒有，即使當時這些消息也上了新聞。因為當時沒有綠營的政治人物和側翼像詹江村以及Cheap一樣企圖以政治介入校園來批評學生。

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「學校是教育的地方，如果學生有錯，就讓學校依校規處置，而不是由政客與劣質網紅定罪。」沈榮欽指出，明明是學生和老師為主體的畢業典禮，參加的學生沒意見、主辦的校方沒意見，致詞的市長也沒意見，現在因為一位政客要選舉造勢，網路上胡扯一通，就可以逼學生出面道歉，學校也擔心，害怕不處罰學生就會遭到報復。

沈榮欽痛批：「只是因為一位劣跡網紅的批評，你們就成群結隊地譴責學生。」別忘了Cheap上次是如何介入校園事務。當時一位對畫畫有興趣的國中學生畫圖得獎，只因為不合網紅莫名其妙的交通意識形態，就公開威脅學校「如果不撤回獎項就沒完沒了」。「教育是可以這樣由劣跡網紅決定的？學生心理受到的創傷，學校師生受到的干擾，又要向誰去訴說？現在 Cheap 又來無理取鬧，你們還順著他去追究學生？」

沈榮欽指出，過去台灣的畢業典禮遠遠不只如此，1980與90年代，國高中畢業典禮，學校都要如臨大敵。「放牛班」的學生平時沒少受欺負，畢業典禮當天，找幾個人對老師「蓋布袋」是常態。甚至還有學生找兄弟帶刀械來算帳。有的老師為了害怕挨打，要不是事先準備棍棒，就是刻意缺席畢典。校方也害怕出事，當時畢業典禮是全國警察最忙碌的時候之一，很多學校都要事先報警，由兩個警察到學校站崗，還有少年隊便衣埋伏，避免出事。

沈榮欽最後寫道，很高興今天大家談論的是一位武陵高中學生，對市長的一句批評，而不是更嚴重的事件。但是他也擔心，這種隨著政客和劣跡網紅起舞批評的現象，忽視了校園內真正處於困境的老師和學生，前兩天才有一位教師因為管教學生而發生不幸事件，「懇請留言的衛道人士，別再隨政客和劣跡網紅起舞了，把注意力用在真正該注意的校園問題上，才是真正關心教育的做法。」

雄中學生戴上陳其邁的面具，表達支持。（資料照，記者葛祐豪攝）

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