蕭美琴就任副總統今首度出訪 賴清德期許為台灣與帛琉開創更多契機

副總統蕭美琴今日中午啟程訪問邦交國帛琉，賴清德總統透過臉書預祝滿載而歸。（賴清德臉書）

副總統蕭美琴今日中午啟程訪問邦交國帛琉，賴清德總統透過臉書預祝滿載而歸！他並期許蕭副總統此行，能達成深化邦誼、推廣觀光及見證「榮邦計畫」成果等三項重要目標，為台灣與帛琉的互惠共榮開創更多契機。

賴清德說，他前陣子收到帛琉共和國惠恕仁總統的來信，誠摯邀請他和蕭美琴副總統訪問帛琉。

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賴總統說，帛琉是我國重要且堅實的盟友，惠總統多次為台灣在國際場域發聲。為了傳達對台帛邦誼的重視，他特別指派美琴率領衛福部、外交部等團隊，於今天啟程前往帛琉，展開「帛榮專案」。這是蕭副總統就任以來首度出訪友邦，期盼藉這次出訪，讓台帛兩國邦誼持續深化。

總統說，台灣與帛琉同樣被美麗海洋環抱，不僅共享民主、自由與人權等普世價值，多年來也在公衛醫療、農漁業技術，以及因應氣候變遷等領域密切合作，累積了豐碩的成果，奠定台帛雙方穩固的合作基礎。他期許蕭副總統此行，能達成深化邦誼、推廣觀光及見證「榮邦計畫」成果等三項重要目標，為台灣與帛琉的互惠共榮開創更多契機。

賴清德強調，台灣會繼續走向世界，與更多理念相近國家深化合作，攜手因應全球挑戰，向世界展現台灣作為國際社會良善力量的決心。他並預祝蕭副總統與訪團滿載而歸。

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