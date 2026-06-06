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    首頁 > 政治

    罷韓6周年 尹立：「光復高雄」成台灣民主史上最璀璨里程碑

    2026/06/06 15:32 記者葛祐豪／高雄報導
    今天6月6日是罷免前高雄市長韓國瑜的6週年。（資料照）

    今天6月6日是罷免前高雄市長韓國瑜的6週年。（資料照）

    今天6月6日是罷免前高雄市長韓國瑜6週年，罷韓四君子之一的尹立，今日透過「Wecare高雄」臉書粉專發表心聲，感謝每一位覺醒的市民，讓「光復高雄」從一個遙不可及的口號，成為台灣民主史上最璀璨的里程碑！

    2020年6月6日罷韓投票，同意票達93萬9090票、不同意票2萬5051票，投票率42.14％。值得注意的是，同意罷免票數甚至超越韓國瑜2018年當選市長時獲得的89萬2545票，創下台灣民主選舉史上的特殊紀錄。

    尹立今天透過「Wecare高雄」臉書粉專指出，「那年我們一起寫下的，不只是歷史，更是高雄人對家鄉毫不妥協的驕傲。」時間過得很快，轉眼間2020年的那個6月6日，已經過去了整整6年。每當閉上眼睛，那些畫面依然滾燙：街頭上頂著烈日、冒著大雨收下的每一張連署書；夜間遊行時，匯聚成無邊光芒的綠色雷射光與黃絲帶；還有在最後一刻，那高達93萬9090張、承載著這座城市靈魂的神聖選票。

    尹立說，「Wecare高雄」作為這場運動的陪伴者之一，背負著「罷韓四君子」的稱呼，那一整年的壓力和抹黑，坦白說，曾讓他們感到無比沉重。但真正支撐他們走完這條艱涉之路的，從來不是他們四個人有多勇敢，而是全體高雄市民給予的無畏力量。

    尹立強調，他永遠記得在街頭時，長輩拉著他們的手、眼神裡的期盼；記得年輕人排除萬難，只為返鄉投下一票的堅定步伐。「是你們用行動告訴全台灣：人民才是國家的主人，當權力背離了民意、當誠信淪為謊言，高雄人隨時有勇氣、也有權利收回！」

    尹立感謝當年的夥伴、志工與各界的聲援，用無私的汗水，撐起了每一次的抗爭。更深深感謝每一位高雄市民，是你們的覺醒，讓「光復高雄」從一個遙不可及的口號，成為台灣民主史上最璀璨的里程碑。

    他說，6年過去了，如今的高雄，城市發展的齒輪正跨步向前，科技、藝文與自信在各個角落綻放。這證明了當年的選擇，重塑了這座城市的命運，謝謝曾和他們一起在最黑暗的夜裡共同守候，並親手應許了高雄的黎明，「光復高雄，感謝有你」，未來的路，繼續帶著這份驕傲，一起為家鄉的民主與繁榮努力！

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