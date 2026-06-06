視察高雄港 卓榮泰：國家邁入大填海造陸計畫時代

行政院長卓榮泰今天視察高雄港填海造陸與收容土石方情形時重申，北中南港區應落實土方進場秩序管理等要求，並全面提升國內土方去化管理效能，「國家邁入大填海造陸計畫時代」。（資料照）

行政院長卓榮泰今天視察高雄港填海造陸與收容土石方情形時重申，北中南港區應落實土方進場秩序管理等要求，並全面提升國內土方去化管理效能，「國家邁入大填海造陸計畫時代」。

內政部透過新聞稿指出，卓榮泰今天在行政院秘書長張惇涵、交通部長陳世凱、內政部政務次長董建宏、國土管理署長蔡長展等人陪同下，視察高雄港填海造陸收容土石方推動情形。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰重申，北中南港區應落實「土方進場秩序管理、提高運轉效率、守護周遭環境安全及穩定擴增處理量能」等要求，全面提升國內土方去化管理效能，「國家邁入大填海造陸計畫時代」。

卓榮泰說，另除高雄港持續穩定收容外，中央也同步擴充全國港區土方調度量能，台中港提前於7月25日啟動土方收容作業，將共同納入港區收容體系，提升整體調度彈性與去化效率，強化國家重大公共建設支撐能量。

董建宏指出，肯定高雄市率先全國推動「工地（A）直送港區（C）」措施，目前已全面收受公共工程、民間工程及收容處理場所土方，並配置專人實地查驗，嚴格確保入場土方符合相關規定。

董建宏說，截至5月底，高雄南星計畫收容超過110萬立方公尺，5月收容土方已超過37萬立方公尺，約每日進場1200車次、單日約消化1.4萬立方公尺，後續搭配高雄港填海造陸作為最終去處，使公共及民間工程持續推動不中斷。

董建宏指出，高雄港填海造陸計畫已正式啟動環評程序，預計於民國117年將大幅擴充土方收容量至約5800萬立方公尺，足以因應高雄在地發展及土方去化需求；高雄市同時全力配合中央土石方全流向管理政策，全面導入電子聯單與GPS追蹤制度，建構透明追溯管理體系。

內政部表示，行政院積極整合跨部會、地方政府與民間力量，多管齊下推動引導土石方進入合法收容場所、從源頭規劃設計階段落實土方減量或平衡措施、加速執行填海造陸計畫，以及建立有效監管及資源循環再利用機制，達成國土永續、善用天然資源政策目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法