外交獎學金頒獎 林佳龍：青年外交走向世界從認識台灣開始

外交部長林佳龍5日出席一年一度的外交獎學金頒獎典禮，勉勵獲獎同學，青年外交走向世界，要從認識台灣開始。（外交部提供）

外交部長林佳龍昨（5）日出席一年一度的外交獎學金頒獎典禮，勉勵獲獎同學，青年外交走向世界，要從認識台灣開始。林佳龍引用《臺灣漫遊錄》作者楊双子所言：「想要走到什麼樣的未來，可能得先認識我們過去是怎麼走過來的。」他表示，唯有先認識台灣，才能更好地介紹台灣。無論未來是否投身外交工作，台灣都將透過青年朋友的雙腳走向世界，也讓世界透過大家看見台灣的美好。

林佳龍指出，外交獎學金自1978年設立以來，已培育無數優秀人才。今年共有來自台灣大學、政治大學、台灣師範大學、中興大學、清華大學及淡江大學等校共23位同學獲獎。頒獎典禮不僅有獲獎同學齊聚一堂，也有許多師長與家人到場，共同分享這份榮耀與喜悅，展現大家對外交工作的支持與期待。

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林佳龍表示，代表受獎者發言的台灣大學顏廷蓁同學，在致詞中分享一段參與外交工作的經驗，讓他印象十分深刻。顏同學提到，去年國慶期間支援禮賓處接待外賓，前一天凌晨2點前往桃園機場接機，早上8點回到辦公室上班，下午趕回學校參加期中考，晚上又繼續加班到深夜；隔天清晨7點便已出現在總統府。短短2天只睡了5個小時，她笑說，「真的是累到站著都能睡著。」

林佳龍指出，顏同學也分享，這段經歷雖然特別，卻是許多外交人員的日常。這讓她深刻體會到，外交不是帥氣的西裝或響亮的皮鞋，而是在疲憊之中依然堅定向前的決心。

林佳龍表示，顏同學的發言讓他很有感觸。台灣的外交環境充滿挑戰，但也正因如此，鍛鍊出外交人員的韌性，也讓外交工作充滿多元與創意。如今，外交的範圍早已超越傳統政治領域，延伸到半導體、人工智慧、醫療衛生、多元文化、原住民族事務等各項議題。

面對快速變遷的國際局勢，林佳龍也鼓勵同學們培養跨領域能力，廣泛吸收不同領域的知識，並持續關注新興科技的發展。他也提醒同學，想要向世界介紹台灣，首先一定要先認識台灣。「外交部是一個大家庭」林佳龍表示，他衷心期待更多優秀青年報考外交特考，加入外交工作的行列。更期盼同學們透過參與國際事務，豐富自己的人生，也為自己開啟一扇通往世界的窗。

外交部長林佳龍5日出席一年一度的外交獎學金頒獎典禮，勉勵獲獎同學，青年外交走向世界，要從認識台灣開始。（外交部提供）

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