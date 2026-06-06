新竹市長選戰升溫！諧音梗看板大PK 莊競程高虹安競選看板比亮點

民進黨新竹市長參選人莊競程已與黨內市議員參選人合掛競選看板，採團隊戰。（記者洪美秀攝）

年底選舉增溫，參選人的選舉看板大玩諧音梗！新竹市長高虹安為拚連任，競選看板今天也在竹市多個路口亮相，並以「新竹有安」口號延續2022年的「新竹找安」諧音梗；早在2週前就已在各大路口掛看板的民進黨新竹市長參選人莊競程，看板也主打「新竹有競程事竟成」的諧音梗，雙方頗有較勁意味。此外，兩人也與市議員參選人合掛看板，爭取市民認同度，象徵竹市年底選戰已全面啟動。

高虹安的競選看板延續2022年的以淡紫藍色基調為主，並以「午安新竹 新竹有ū安」呼應2022年的「早安新竹 新竹找安」諧音梗。早在2週前就在各大路口掛上競選看板的莊競程，則用綠色突顯「新竹」兩字，並以「新竹有競程事竟成」呼應有志者事竟成的意向，兩人從莊競程4月獲徵召參選新竹市長後，只要莊競程提出當選發1萬元再到敬老愛心卡加碼到1200點及65歲以上長輩健保免費等社福政見，高虹安市府就跟進多項社福政策，如今就連競選看板也用諧音梗大PK，讓市民感受到年底選戰已全面開打。

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除個人競選看板上架，莊競程與高虹安也與市議員參選人合掛看板，希望加深市民印象，並爭取市民認同，可預期竹市區及各路口接下來將呈現選舉看板大PK的熱鬧景象。

新竹市長高虹安拚連任「新竹有安」看板上架 ，跟民進黨新竹市長參選人莊競程「新竹有競程事竟成」看板大玩諧音梗。（記者洪美秀攝）

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