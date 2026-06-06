出席嘉義同鄉會搶票 蘇巧慧謝侯建設、李四川再談蓋蘆社大橋

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川今（6）日先後出席新北市嘉義同鄉會活動。（記者黃子暘攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川今（6）日先後出席新北市嘉義同鄉會活動。蘇巧慧在席間大方稱感謝嘉義出身的新北市長侯友宜8年建設新北，她希望爭取到機會能在未來4年在侯友宜的基礎之上，把城市行銷做起來，讓嘉義的光榮、溫暖同樣在新北閃耀。李四川則再談蘆社大橋政見與AI廊帶規劃。

蘇巧慧說，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌對嘉義縣市照顧，總統賴清德、嘉義縣長翁章梁任內則可以扎實感受台灣每一個縣市鄉鎮都很重要，重點在於是否有看見鄉親需求、是否願意挹注資源、是否具備新觀念讓地方向上發展；如今的嘉義以往是農業大縣，現在有工有商，有科技園區、無人機產業，翁章梁有自信地喊出要讓嘉義變成農工商科技大縣，相信嘉義同鄉會成員與她愛新北也是秉持如此的心情。

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蘇巧慧指出，新北匯聚全國各地人才，是「出外人的故鄉」，每任縣市長都用溫情照顧，她感激侯友宜8年建設，把新北基礎建設往前推進了一些，她希望未來4年有機會，在侯友宜的基礎之上，以翁章梁的前瞻眼光、新科技，把新北城市行銷與品牌做起來，新北不是台北的衛星，而是每一區都有故事、特色，她認真針對各區提出政見，也會跟著前輩腳步一起努力。

李四川則表示，在侯友宜身上看到嘉義人的重情重義，侯友宜也獲得全球幸福城市第44名肯定，表現出嘉義人勤勞、肯默默做事的堅毅；科技大廠輝達落腳台北北投士林科學園區，為了新北的將來與蘆洲、五股，他若當選，會蓋蘆社大橋，也會在五股發展高科技園區，包括重劃、都市計畫，透過公路等串連五股、蘆洲、土城、板橋等區，未來形成一個AI廊帶，請鄉親以疼惜侯友宜的心情來支持他。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川今（6）日先後出席新北市嘉義同鄉會活動。（記者黃子暘攝）

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