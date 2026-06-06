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    首頁 > 政治

    出席新北嘉義同鄉會 賴清德談軍購：續推嘉義無人機產業

    2026/06/06 13:59 記者黃子暘／新北報導
    總統賴清德今（6）日出席新北市嘉義同鄉會活動，受到熱烈歡迎。（記者黃子暘攝）

    總統賴清德今（6）日出席新北市嘉義同鄉會活動，受到熱烈歡迎。（記者黃子暘攝）

    總統賴清德今（6）日出席新北市嘉義同鄉會活動。賴清德說，要感謝鄉親支持他與副總統蕭美琴，他們在前總統蔡英文開拓的路線上持續努力，很多事情都有相當的成果。隨後，他細數蔡英文與現任執政團隊的經濟成績，同時也強調，儘管國防特別預算未全數通過，政府會續推嘉義無人機產業，也推出中小微企業多元發展計畫，盼讓科技大廠賺錢的同時，也讓傳產、中小微企業一起發展，在育兒部分也推出「0至18歲成長津貼」。

    賴清德說，現任執政團隊認真打拚，許多事情已有相當的成果，其一是國家更安全，政府一方面強化國防力量、對外軍事採購，同步推動國防自主，雖然很遺憾國防特別預算沒有完整全數通過，但政府沒有放棄，為了國防，持續推動也對嘉義來說很重要的無人機產業；此外，多國領袖都表示，台海穩定是世界安全的必要元素，中國的威脅，是全世界共同面對的問題。

    其二，賴清德指出，政府也推動經濟持續發展，近幾年經濟成長率、股票表現都有進步，尤其近2、3年進步幅度更大，股票已經4萬6000點，人均GDP超過日韓；科技產業在其中扮演重要角色，但傳產也很出力，才可能達成如此成績，因此政府提出許多經濟發展計劃，包括AI新十大建設、中小微企業發展方案，要用1000億元幫助中小微企業，科技大廠賺錢的同時，傳產也要賺錢。

    其三，賴清德說，國家也盼照顧好人民，因此政府推出成長津貼政策，「全世界沒有任何一個國家像台灣這樣了，所以出生在台灣等於是贏在起跑點上」，美國是人均GDP最強的國家，美國總統川普推出「川普帳戶」，在他任內出生的美國兒童會獲得1000美元，但台灣的成長津貼政策是連蔡英文任內、未來總統任內出生的孩子都能獲得每月5000元，政府透過6至18歲預存2500元比照勞保基金操作，操作多的就算孩子的，等孩子18歲就有資金可以運用。

    總統賴清德今（6）日出席新北市嘉義同鄉會活動，受到熱烈歡迎。（記者黃子暘攝）

    總統賴清德今（6）日出席新北市嘉義同鄉會活動，受到熱烈歡迎。（記者黃子暘攝）

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