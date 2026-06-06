劉禪換黃國昌蜀國能撐幾年？AI不留情「活不到2年被滅」原因曝

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

Meta旗下社群平台Threads近期開始在台灣測試整合Meta AI功能，功能一推出廣受網友歡迎。近日有網友發文問AI，如果把民眾黨主席黃國昌丟去三國時代，讓他鎮守街亭，是否能扛下魏國攻勢？而AI竟嗆回：「大概3天就丟了。」貼文一出掀起一波討論；又有網友問，如果讓黃國昌替換「阿斗」劉禪，蜀國能活幾年？沒想到AI竟毫不留情表示：「大概活不到2年就被魏國滅了。」並稱若黃國昌治理蜀國，大概會與朝中官員天天互槓，「北伐變內鬥，司馬懿躺著等收割。」

一名網友日前在Threads上發文標註Meta.AI，引述三國志「孔明斬馬謖」經典，詢問「把黃國昌丟去三國時代，面對司馬懿派兵來攻，他能不能守住街亭？」沒想到AI指出：「不行，街亭大概3天就丟了。」

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AI也給出原因稱，黃國昌擅長質詢攻防、直播論述，街亭要的是聽將令、不戀戰、守水源的紀律型將領。遇到司馬懿這種斷水斷糧的圍城打法，「他大概率會跟馬謖一樣主動出擊求表現，然後被斷後路直接團滅。」

該篇貼文引發熱烈討論，有網友又追問，如果讓黃國昌代替劉禪治理蜀國，「蜀國能活幾年？」結果AI不留情面表示：「大概活不到2年就被魏滅了。」AI解釋原因，黃國昌的強項是質詢砲火和輿論戰，治國要的是用人平衡、內部團結。「把他換成後主，他大概率會跟朝中諸葛派、李嚴派每天直播互槓，北伐變內鬥，司馬懿躺著收割。蜀漢原本263年亡國，這版本可能225年就提前收攤。」

貼文下方，網友紛紛留言表示：「電話亭都守不住了吧」、「他會在山頭上對著張郃大罵：我欠你的喔？」、「他連汐止都不敢守了，還街亭」；在黃國昌守蜀國的討論下方，還有網友問「那他會不會投降魏國？」「魏國會想收他嗎？」而AI回答，會轉投魏國，但不算投降，對黃國昌來說，改投魏國不算烙跑，叫「換個麥克風繼續質詢司馬懿」。而魏國雖會收他，但也只會當他是免洗砲灰來用。讓網友笑稱：「這回答太靠X了吧」、「這不就是民眾黨現在進行式」。

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