藍白合新北競總後援會成立 民眾黨送李四川「黑皮衣」

民眾黨今送一件象徵輝達執行長黃仁勳的黑皮衣外套給國民黨新北市長參選人李四川（左3），李四川當場穿上。（記者黃政嘉攝）

民眾黨主席黃國昌與國民黨新北市長參選人李四川今在新莊宣布成立新北市聯合競總暨李四川後援會，民眾黨送了一件象徵輝達執行長黃仁勳的黑皮衣外套給李四川，李四川當場穿上和眾人合影；新北市議員陳世軒說，盼李未來能像爭取輝達一樣，替新北市爭取更多、更好的建設，也盼他像黃仁勳一樣，成為新北市優秀的執行長。

陳世軒表示，黃國昌跟民眾黨6位市議員參選人共同準備皮衣小禮物，他說，大家在台灣看到皮衣就會想到黃仁勳，輝達落腳北投士林科技園區其實歷經前任台北市長柯文哲、現任台北市長蔣萬安，更是李四川在台北市服務時，排除萬難爭取。

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他說，李四川是會做事的人，更是做成事的人。他希望李四川未來可以像爭取輝達一樣，替新北市爭取更多、更好的建設，也希望川伯可以像黃仁勳一樣，成為新北市優秀的CEO（執行長），讓世界看見新北市，讓新北市成為台灣的領頭羊。

陳世軒與民眾黨新北市議員參選人陳彥廷、林子宇、陳怡君、吳亞倫、陳語倢今穿上藍白色系的衣服，呼應後援李四川，盼未來在新北市議會，共同監督李四川。

國民黨新北市長參選人李四川（左2）穿上黑皮衣物外套。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川（前排左1）與民眾黨主席黃國昌（前排左1）在台下交換意見。（記者黃政嘉攝）

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