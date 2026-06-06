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    首頁 > 政治

    謝國樑稱觀巴預算遭刪如「珍珠港事件」 童子瑋：非常不恰當

    2026/06/06 13:32 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市運動會今天登場，市長謝國樑（左）與議長童子瑋（右）同台。（記者盧賢秀攝）

    基隆市運動會今天登場，市長謝國樑（左）與議長童子瑋（右）同台。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府採購雙層觀光巴五千萬元追加預算，被民進黨和無黨籍議員聯手表決刪除。市長謝國樑今天稱這是「市政版珍珠港偷襲事件」，不是正常的審查，是政治操作。議長童子瑋回擊，刪減不適當的預算是議員職責，非政治操作，並指謝國樑用「珍珠港歷史事件」形容非常不恰當。

    市府採購1輛觀光巴士今年4月才上路，全乘載率不佳，又追加5千萬預算再採購2輛觀光巴士，市議會審查時民進黨和無黨籍議員認為非常不恰當，當時國民黨籍議員僅3人在場，經表決結果以8比3刪除預算。

    謝國樑今天上午出席基隆市運動會時，針對雙層觀光巴士預算被刪說重話，他指民進黨團用「突擊」的方式刪除市政預算，對市府來說，「這是市政版的珍珠港事件」，這不是正常的審查，這是政治上的偷襲。

    謝國樑說，「基隆市政也不會被這樣子的偷襲打倒。」下週開始，包括市府團隊、國民黨基隆市議會黨團都會更團結、更努力，捍衛市民的預算，會繼續努力把市政工作做好。

    謝國樑表示，每個重要觀光城市都有好的雙層觀光巴士，倫敦、紐約、香港等都有，基隆市也不例外，會持續推動雙層巴士相關觀光業務。

    童子瑋指出，審查預算是議員的職責和工作，對於不合理、成效不彰或不適當的預算，適度的刪減，本來就是全體議員不分黨派的職責。

    童子瑋說，市議會開會都有直播，審查預算都是公開透明，隨時可以回放，是不是正常審查都一清二楚，當天審查會主席是國民黨議員何淑萍，只要是擔任主席都會公平公正，「沒有任何政治操作」，國民黨在議會議員席次單獨過半，如果整合起來，民進黨根本無法刪任何預算。

    童子瑋表示，市民對市公車的車體較舊、駕駛不足，雙層觀光巴士成效不彰，還要再花5千萬再買2輛觀巴並不適宜，如果他是市長，同樣5千萬元，優先汰換老舊公車、補貼司機薪資及解決班次不足的問題，比較貼近市民的生活。

    他批謝國樑，珍珠港是歷史上非常重要的政治事件，不應該隨意拿政治事件與市政預算審查連結，這樣的形容並不恰當。

    民進黨基隆市黨部則發聲明指出，觀光巴士預算經議員充分討論，由民進黨團與無黨籍議員陳冠羽主張刪除，是為市民看緊荷包，並非如謝國樑所說的「偷襲」。

    議長童子瑋表示，議員不分黨派審查預算、監督市政，是議員的職責。（記者盧賢秀攝）

    議長童子瑋表示，議員不分黨派審查預算、監督市政，是議員的職責。（記者盧賢秀攝）

    謝國樑對於觀光巴士五千萬預算被刪除，以「市政版的珍珠港事件」來形容。（記者盧賢秀攝）

    謝國樑對於觀光巴士五千萬預算被刪除，以「市政版的珍珠港事件」來形容。（記者盧賢秀攝）

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