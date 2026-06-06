賴瑞隆同濟會後援會成立 沈桃領銜支持

賴瑞隆（中）「國際同濟會高屏區後援會」成立。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（6）日出席「國際同濟會高屏區後援會」成立大會，該會由長期投入公益服務、關懷兒童與弱勢族群的同濟會發起，號召南台灣各界力量，一致支持唯一能延續陳其邁市長施政成果的賴瑞隆，攜手讓高雄邁向下一個黃金十年。

賴瑞隆致詞表示，同濟會長期秉持「服務兒童、造福社會」精神，深耕地方、關懷人群，此次後援會成立，象徵公益與市民力量的凝聚。他稱讚陳其邁市長以將高雄打造成「經濟首都」為目標，並以「2年拚4年、6年拚轉型」的決心全力衝刺，帶來空前的經濟繁榮，包含2025年整體營利事業銷售額達5.88兆元，創下歷史新高，促參招商成果持續蟬聯全國招商王，證明只要方向正確、團隊團結，就能持續創造豐厚成果。

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國際同濟會後援會會長沈桃表示，認識賴瑞隆超過10年，賴長期關心及支持科技產業發展，具前瞻思維，並為高雄爭取許多重大建設預算，推動各項城市活動，帶動人潮與城市經濟脈動，是一位兼具國際觀與執行力的優質候選人。

沈桃也提到，當高雄山區遭遇風災衝擊時，賴瑞隆第一時間帶領團隊與物資挺進災區，陪伴受災鄉親度過難關，展現出溫度、承擔及領導者風範。她呼籲大家團結一致、全力相挺，支持賴瑞隆帶領高雄繼續向前。

賴瑞隆強調將打造高雄為「科技經濟之都」。（記者葛祐豪翻攝）

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