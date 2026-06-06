副總統蕭美琴首度出訪 將與帛琉總統一同體驗泛舟浮潛

副總統蕭美琴今（6）日上午啟程出訪我國太平洋友邦帛琉共和國，在登機門前揮手致意後登機，展開為期5天的「帛榮專案」訪問行程。（記者劉信德攝）

副總統蕭美琴今（6）日上午啟程出訪我國太平洋友邦帛琉共和國，蕭美琴在機場發表簡短談話，並在登機門前揮手致意後登機，展開為期5天的「帛榮專案」訪問行程。與過往元首出訪大多搭乘專機不同，蕭美琴此次選擇搭乘華航固定商業航班直飛帛琉，展現務實外交作風。

蕭美琴在登機前表示，這是擔任副總統以來首度出訪邦交國，覺得非常的榮幸，也深感使命重大。蕭美琴強調此行主要第一個目標就是深化台帛兩國之間的情誼，第二個目標是協助帛琉推動永續的觀光，第三個目標就是與帛琉政府共同見證台帛榮邦計劃推動的成果。

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蕭副總統表示，惠恕仁總統上任以後，已經多次的訪問台灣，以具體的行動展現兩國的邦誼，訪團這次的回訪更期盼深化彼此之間情感。蕭美琴說，外交工作從來都不是件容易的事，這一次訪團也將赴中華民國駐帛琉共和國的大使館，為所有派駐在帛琉館團第一線的同仁來加油打氣。

蕭美琴對此行出海行程相當期待，在出發前夕特別在社群平台開箱為帛琉行程準備的全套MIT浮潛用品，包括有度數的潛水鏡、泳衣、膠鞋及島衫等，並搭配「台灣LV」之稱的茄芷袋，強調弄濕了或沾到沙子都很好清理。

蕭美琴透露，此次受邀將與帛琉總統一同出海體驗浮潛，因此特別攜帶台灣製造的裝備同行，向國際展現台灣品牌實力與優質產品，希望在推廣帛琉觀光的同時，也讓世界看見台灣。

此次「帛榮專案」除了拜會帛琉政府高層、國會議員及視察台帛合作計畫外，最受矚目的行程莫過於帛琉總統惠恕仁親自陪同蕭美琴走訪有「上帝的水族箱」美譽的洛克群島，並共同體驗泛舟及浮潛活動。這也是我國副總統首度在出訪友邦期間親自下水參與浮潛與獨木舟行程，透過實際體驗向國人介紹帛琉豐富的自然資源與永續觀光特色。

副總統蕭美琴今（6）日上午啟程出訪我國太平洋友邦帛琉共和國，展開為期5天的「帛榮專案」訪問行程。（記者劉信德攝）

副總統蕭美琴今（6）日上午啟程出訪我國太平洋友邦帛琉共和國，在登機門前揮手致意後登機，展開為期5天的「帛榮專案」訪問行程。（記者劉信德攝）

副總統蕭美琴此次搭乘華航固定商業航班直飛帛琉。（記者劉信德攝）

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