民進黨中山大同兩選將失格 徐國勇：聯合競選拚提名四席全上

徐國勇（右）陪沈伯洋（中）前往內湖碧山巖開漳聖王廟參香。（記者甘孟霖攝）

通過民進黨北市中山大同區議員初選的朱政騏，因涉國安法被黨除名，他昨宣布要參選到底；另該區還有被停權的現任議員陳怡君。民進黨秘書長徐國勇今（6）說，中山大同區會採取聯合競選，祝福陳怡君，相信陳還是愛惜台灣，但涉及國安法就不一樣，都會有不同處理。

徐國勇今上午陪同民進黨台北市長參選人沈伯洋前往內湖碧山巖開漳聖王廟參香，受訪被問到朱政騏無黨參選到底，他表示朱政騏已經被開除，判決還沒確定，選舉是個人權利，他尊重。但他要強調，朱政騏已經不是民進黨提名，所以在中山大同，民進黨會採聯合競選，在中央黨部立場，也只支持民進黨提名的人選。

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徐國勇說，國安案件不是普通案件，這也是朱被除名原因，民進黨仍然按照既有腳步，採聯合競選，在內湖南港的聯合競選策略，也正在擘劃中，希望提名人都順利當選。

媒體問，陳怡君上次在保安宮同台沈伯洋，也特別被介紹？徐國勇說，陳怡君是「停權」，現在還是民進黨員，且是現任議員，在保安宮當然必須要提及陳，但正式開始選舉造勢後就是另一回事，這要講清楚。

媒體追問會與陳怡君聯合競選？徐國勇強調，聯合競選一定要是民進黨提名人選，陳怡君被停權要競選，他祝福順利，因為相信陳對疼惜台灣的心沒有改變；可是國安事件不一樣，這可能對台灣有傷害，這不一樣的狀態都會有不同處理。

另有媒體問，沈伯洋是否會幫台灣基進議員參選人吳欣岱站台？沈伯洋說，民進黨參選人非常優秀，絕對以黨內為主，包含何孟樺關心學校資安議題，李建昌爭取彩虹機車道，現在要交棒給律師陳又新，還多了法律專業，王孝維在都市更新的倡導多有著墨，還有地方中央都歷練過的高嘉瑜，他也每次都會向高請益，現在的團隊就是最有戰鬥力，最好的團隊。

徐國勇說，無黨籍與其他政黨的合作，這部分都還在協商當中，但基本上港湖四位議員會採取聯合競選。

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