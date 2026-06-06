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    首頁 > 政治

    藍委提國籍法修法惹議 王婉諭轟為李貞秀解套：讓台灣門戶洞開

    2026/06/06 13:13 記者羅國嘉／台北報導
    時代力量黨主席王婉諭表示，此項修法目的非常清楚，就是為了前民眾黨立委李貞秀等個案進行解套，怒批此舉有可能引發台灣的國家安全危機，對國民黨倉促提出修法、繼續讓台灣門戶洞開為中國開路的作法表示不認同，相信台灣社會主流民意也不會買單。（時代力量提供）

    時代力量黨主席王婉諭表示，此項修法目的非常清楚，就是為了前民眾黨立委李貞秀等個案進行解套，怒批此舉有可能引發台灣的國家安全危機，對國民黨倉促提出修法、繼續讓台灣門戶洞開為中國開路的作法表示不認同，相信台灣社會主流民意也不會買單。（時代力量提供）

    綠營稱多名國民黨立委近日提案修法「國籍法」規定，試圖讓未放棄中國戶籍的中國人民仍能參選台灣公職。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，此項修法目的非常清楚，就是為了前民眾黨立委李貞秀等個案進行解套，怒批此舉有可能引發台灣的國家安全危機，對國民黨倉促提出修法、繼續讓台灣門戶洞開為中國開路的作法表示不認同，相信台灣社會主流民意也不會買單。

    民進黨議員許淑華、立委王定宇昨發文指出，藍委傅崐萁、蘇清泉、羅智強、陳玉珍、翁曉玲、許宇甄、葛如鈞等16人，近日提出「國籍法」第20條修正草案，內容為中國人民在取得台灣戶籍後，其公職參選及任職資格不適用「國籍法」放棄外國國籍規定，形同讓中國人能在未放棄中國籍的情況下挑戰立委、總統等要職。

    對此，王婉諭回應，不用放棄中國國籍就能夠參選，目的非常清楚，就是要為委李貞秀這樣的個案解套。她認為，這有可能影響台灣國安危機，因此必須非常審慎。對於國民黨倉促提出修法，繼續讓台灣門戶洞開、為中國開路，她表示不認同，也認為台灣社會主流民意也不會認同，希望大家一起關注、嚴格把關。

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