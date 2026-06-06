力薦蘇巧慧、蔡易餘、王美惠 賴清德：中央需要地方好人才合作

新北市嘉義同鄉會今（6）日在新莊區舉辦活動，總統賴清德出席受到熱烈歡迎。（記者黃子暘攝）

新北市嘉義同鄉會今（6）日在新莊區舉辦活動，總統賴清德、內政部長劉世芳出席，均力薦民進黨籍立委暨新北市長參選人蘇巧慧、嘉義縣長參選人蔡易餘、嘉義市長參選人王美惠。賴清德說，嘉義縣長翁章梁善用有限資源，把嘉義縣從農業大縣變成工商、科技大縣，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌與他都積極在嘉義推動無人機產業，盼鄉親支持交棒蔡易餘，也支持深入基層的蘇巧慧、王美惠，中央需要各縣市一起合作，「地方一定要選出好人才」。

賴清德表示，除了中央努力發展國防安全、推動經濟繁榮、推出人民照顧政策，地方政府也很重要，一定要選出好人才，地方中央一起合作打造更好的未來，縣市長也需要議員幫忙，請選民支持民進黨參選人。

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他以新北市子弟身份率先向鄉親推薦蘇巧慧表示，他每年都會回到新北萬里掃墓參拜，對新北抱持深厚感情，也希望新北作為人口最多縣市，市長除了要有力量帶動新北市進步，也要推動台灣民主更進步，最好的人選就是蘇巧慧。「大家都說市長就是父母官」，賴清德指出，蘇巧慧是法律碩士，在立院問政表現優良又貼近基層，經營「水獺媽媽巧巧話」廣播節目，他還曾作為「阿德叔叔」參加錄音，父母官要成功的第一要件就是親近基層、照顧老幼、減輕民眾成家負擔，蘇巧慧若高票當選，相信新北會大大進步。

話鋒一轉，賴清德大讚翁章梁是媒體評鑑縣市的縣市長，在有限資源下，執政頻頻獲得第一名佳績；蔡英文、蘇貞昌在嘉義推動無人機產業，他會率團隊持續推進建設，也拜託鄉親幫忙把第一名縣長的棒子交給第一名的立委蔡易餘，蔡易餘讓人覺得「足感心」，一次嘉義縣在他行政院長任內時下大雨淹水，他還沒趕到，蔡易餘已經涉水四處勘災，相信蔡有能力讓嘉義更上一層樓。

「歷任嘉義市長恐怕很少像王美惠這樣了」，賴清德笑稱，王走到哪都騎著一台小綿羊，有時地方車禍，警消還沒到，王美惠已經到了，如此服務精神值得肯定。

劉世芳也推薦蔡易餘、王美惠；她說，2人任內積極推動居住正義政策，相信蔡易餘能接力讓嘉義縣觀光、農業、工業越來越好，而王美惠任內積極關心嘉義市事務，凡與嘉義市有關的社福、教育、文化活動，經常交代內政部要快速推動。

新北市嘉義同鄉會今（6）日在新莊區舉辦活動，總統賴清德出席受到熱烈歡迎。（記者黃子暘攝）

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