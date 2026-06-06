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    首頁 > 政治

    未來如何為白營輔選？黃國昌：與柯文哲、李四川會共同參與

    2026/06/06 12:51 記者黃政嘉／新北報導
    關於未來如何為白營輔選？民眾黨主席黃國昌（右）回應，不管是他、創黨主席柯文哲（左），乃至於李四川（中），都會配合活動規劃行程，共同參與，跟其他政黨的參選人之間難免會有競爭，是民主常態。（記者黃政嘉攝）

    關於未來如何為白營輔選？民眾黨主席黃國昌（右）回應，不管是他、創黨主席柯文哲（左），乃至於李四川（中），都會配合活動規劃行程，共同參與，跟其他政黨的參選人之間難免會有競爭，是民主常態。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌今與國民黨新北市長參選人李四川在新莊同台，成立新北市聯合競總暨李四川後援會，黃國昌受訪被問及，之後如何輔選民眾黨「小雞」，以及李四川未來輔選白營，是否擔心藍營參選人有意見？黃國昌回應，不管是他、創黨主席柯文哲，乃至於李四川，都會配合活動規劃行程，共同參與，跟其他政黨的參選人之間難免會有競爭，是民主常態。

    黃國昌表示，他跟李四川目前的溝通都非常順暢，每個禮拜最少一次會跟李四川團隊的人密切溝通。民眾黨議員參選人競選的過程中，不管是政策說明會，還是軟性活動，相信不管是他、柯文哲，乃至於李四川，都會配合大家活動的規劃跟行程，共同參與。如同今天在聯合競選總部成立李四川後援會，民眾黨6位議員參選人會團隊作戰、成立民眾黨新北市議會的黨團，也全力幫李四川輔選。

    他說，民眾黨跟其他政黨的議員候選人之間，難免彼此會有競爭，不過，在多席次的議員選舉當中，彼此相互進行良性的競爭，讓選民投下他們心中所屬的候選人，這本來就是民主的常態。

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