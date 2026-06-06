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    首頁 > 政治

    挨批台北大縱走沒進展 蔣萬安：規劃徽章滿意度達95％

    2026/06/06 13:16 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市長蔣萬安6日出席「2026臺北市教育博覽會開幕典禮」，主持開幕儀式並參觀攤位。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安6日出席「2026臺北市教育博覽會開幕典禮」，主持開幕儀式並參觀攤位。（記者方賓照攝）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋日前說，「台北大縱走」在柯市府期間規劃，在蔣任內沒有太多進展。北市府大地處今早發新聞稿駁斥，台北市長蔣萬安受訪回，他上任後規劃大縱走徽章，滿意度達九成五，也會對象山有整體環境優化。

    蔣萬安說，其實我上任，包括113年開始，我們就規劃了大縱走徽章，以及接下來包括每月寶石任務的挑戰賽，所以讓過去這三年我們參與大縱走的人數，是相較於前7年成長了近八成。

    他表示，也規劃很多新的亮點，包括草山觀瀑吊橋，還有包括指南宮竹柏參道夜間光環境的整體優化，這讓我們所有市民朋友對大縱走整體的滿意度都高達95.6%。

    蔣萬安補充，另外，我們對於象山包括入口，我們整體機能空間的優化，以及攝影平台，包括「象山之眼」這邊整體的一個規劃、無邊際的展望台等等；以及未來包括六巨石以及象山峰，這個其實在今年很多就會完工。所以總體這些，我們都看到很多具體、相當的成功，我們會持續努力，希望更多的朋友參與我們台北大縱走。

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