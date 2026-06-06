點名無人系統！ 谷立言：盼台灣持續投資嚇阻及韌性

美國在台協會（AIT）處長谷立言說，期盼台灣持續投資軍事嚇阻能力及社會韌性，尤其是無人系統等新興科技。（DSET提供）

美國在台協會（AIT）處長谷立言今（6）日表示，台灣立法院通過國防特別預算，是強化台灣防衛能力的重要第一步；期待台灣持續投資軍事嚇阻能力以及社會韌性，特別是在無人系統等新興科技領域。

科技、民主與社會研究中心（DSET）今天在台北舉辦年度論壇「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，邀集來自台灣、美國、日本及烏克蘭的前政府官員、產業與智庫代表，聚焦半導體、人工智慧、能源安全與無人機供應鏈四大主題，探討民主夥伴如何深化科技合作、提升全球供應鏈韌性，吸引近600名產官學界人士報名參與。

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國安會諮委李育杰致詞說，DSET年度論壇進入第3年，已成為台灣與民主盟國在科技與地緣政治合作上的重要平台，今日論壇交流的亦都是台灣政府所關注的核心議題，包括AI、半導體、無人機「非紅供應鏈」，以及來自國內外兵棋推演與實戰經驗的能源韌性政策建議，對台灣意義重大。

國科會副主委林法正表示，全球正進入以人工智慧、半導體、量子科技、智慧機器人及自主無人載具為代表的新一波科技革命，未來科技競爭不只是單一企業或單一國家的競爭，而是「生態系」與「國際合作」的競爭。台灣擁有世界級半導體產業、完整供應鏈，以及自由開放的民主制度優勢，與友好國家可透過技術互補，吸引更多國際企業；也期待透過今天論壇的交流，讓產官學研各界持續深化合作，共同為台灣打造更具韌性、也更具國際競爭力的科技未來。

谷立言致詞則指出，台灣自去年起成為美國第4大貿易夥伴，隨著供應鏈安全的重要性日益提升，美台持續深化在新興科技領域的合作。美國致力於透過加速創新、建構關鍵基礎設施與強化合作，保持AI領域的領導地位，而台灣在半導體、能源、資料基礎設施與先進製造等關鍵領域扮演核心角色。透過攜手合作，美台將共同確保AI未來朝向安全、具韌性、促進共榮的方向發展。

谷立言也強調，關鍵礦物與稀土資源市場高度集中，已成為政治脅迫與破壞供應鏈的工具，美國正與包括台灣在內的盟友及夥伴合作，建立多元、安全且可靠的供應來源。此外，作為全球重要能源出口國，美國也願與台灣深化能源合作，提供穩定可靠的能源來源，以支持台灣經濟成長與整體經濟安全。谷立言並重申，美方反對任何改變現狀的行為，台灣立法院通過國防特別預算，是強化台灣防衛能力的重要第一步；期待台灣持續投資軍事嚇阻能力以及社會韌性，特別是在無人系統等新興科技領域。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）以影片致詞說，中共近年持續增加對台灣及全球的挑釁、侵擾與脅迫行動，最令人憂心的是，中國國家主席習近平已要求解放軍於2027年前具備以武力控制台灣的能力，同時中共亦持續擴大灰色地帶行動，加強網路與電子戰能力，並進行潛在封鎖情境的相關演練。

他肯定台灣面對日益複雜的安全挑戰，仍在壓力下展現韌性，強調台灣積極強化自身安全的投入，是美台關係穩固發展的重要基礎。穆勒納爾說，台灣不僅是美國重要的貿易夥伴之一，更是先進製造與半導體供應鏈中的關鍵節點；深化美台合作，不僅有助推動美國再工業化，也將強化全球供應鏈韌性，維護印太地區的穩定。

科技、民主與社會研究中心（DSET）今天在台北舉辦年度論壇「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，邀集來自台灣、美國、日本及烏克蘭的前政府官員、產業與智庫代表，聚焦半導體、人工智慧、能源安全與無人機供應鏈四大主題，探討民主夥伴如何深化科技合作、提升全球供應鏈韌性，吸引近600名產官學界人士報名參與。（DSET提供）

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