台北大縱走規畫掀論戰 沈伯洋：北市大地處不要問A答B

沈伯洋今前往內湖碧山巖開漳聖王廟參香。（記者甘孟霖攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前質疑，柯市府規畫的「台北大縱走」在蔣市府任內未有太多進展、沒做好交通規畫等。今（6）日北市大地工程處發布新聞稿反擊，強調全市18處步道可透過大眾運輸便捷抵達，去年滿意度調查達95.6%。沈伯洋今受訪說，不要問A答B，他是談全台北150多條步道，台北大縱走本來就是挑比較容易的路段，且這是柯文哲時代就做的，在蔣市府沒有大改變。

大地處指出，台北大縱走於2024年推出全新大縱走徽章，今年再推出「每月寶石王」挑戰活動，近三年平均參與人次較前七年成長79%，蔣萬安任內市府陸續打造「草山觀瀑吊橋」、「猴崁水圳步道吊橋」等步道新亮點，並完成指南宮竹柏參道夜間光環境優化。

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大地處也提到外界認為登山「A進B出」應加強交通規劃，但「A進B出」早已是相當普遍的健行模式，因此，台北大縱走自規劃之初，即提供30分鐘內可銜接大眾運輸的低碳接駁方案，每段步道路線的起訖端點皆可連接捷運站、公車站或YouBike站，讓民眾可依需求靈活安排路線；針對開車族及親子客群，也規劃多條「A點進、A點出」的環狀步道系統。

停車交通規劃方面，大地處說，淺山登山口周邊腹地普遍有限，若大規模增設停車場，反而可能破壞自然景觀與生態環境，大地處也有提供相關交通資訊，協助民眾選擇接駁方式；此外於全市步道重要節點建置高達83座流動廁所，每日皆派員上山實施清潔維護；大地處提及，蔣萬安上任以來，積極整頓圓山一帶舊有違章建物、打除不透水鋪面，預計今年將完成最後30處場域的整頓。

沈伯洋一早前往內湖碧山巖開漳聖王廟，接受媒體聯訪表示，不要問A答B，他要談的是整個台北150幾條步道怎樣整合，台北大縱走已經選比較容易的步道來建立，但今天要談所有步道的交通路網規劃，更別說台北大縱走是柯文哲時代就已經做的，到現在蔣市府沒有改變。

他說，今天要關心台北步道，台北市一個盆地，西邊往港口方向，現在大家關心的是大台北天際線，台北大縱走的走法與大台北天際線走法，中間是有斷點的，這要如何連接，登山一定是自然徑加文化徑，剛好內湖這邊兩者皆有；他也舉例，文化徑可以從大同區往內湖，或是萬華到眷村附近，再做一條文化徑接象山，這都是規劃A進B出。沈伯洋也提到，今天很多人從風櫃嘴進入步道，就是因為另外的地方交通不夠方便。

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