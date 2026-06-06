林昶佐等洪慈庸看診照曝光 黃國昌：新書「客觀」與照片沒矛盾

2018年時代力量赴凱道抗爭勞基法修法，學者張昱謙PO出林昶佐當時在台大醫院等洪慈庸看診照；對於是否真不知情洪慈庸小產？民眾黨主席黃國昌（中）重申，書裡寫的都是本於客觀事實，跟照片沒矛盾。（記者黃政嘉攝）

民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》提到2018年赴凱道抗爭勞基法修法時，包括前立委林昶佐、洪慈庸等戰友凌晨不見，黃國昌昨說不清楚洪慈庸小產的事情，但學者張昱謙PO出林昶佐當時在台大醫院等洪慈庸看診的照片；黃國昌今受訪被問及是否真的不知情洪慈庸小產？他重申，書裡寫的都是本於客觀事實，學者照片跟他內容沒有矛盾。

張昱謙發文說，「這張照片是我拍的，是林昶佐的背影，在等待洪慈庸看診，地點在台大醫院急診室，拍攝時間是2018年1月8日早上4:49」。

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黃國昌今在民眾黨新北市議員聯合競總活動後接受媒體聯訪，對於當時洪慈庸小產，是真的不知道還是沒有被告知？黃國昌回應，那天早上起來時，警察開始驅離，在現場看到只有徐永明，其他3位委員不見了，有人跟他說有人去醫院了。黃國昌強調，他在書裡面寫的，完全都是本於客觀的事實，所有的人都離開，他是最後一個走的人。

他指出，他當時走的時候，還有兩三個便衣刑警陪他走到台大醫院，有媒體看到他走到台大醫院，以為他要去就醫，去醫院的原因是有同仁跟他講說有人去醫院，所以他去了台大醫院，去到醫院他們說人都走了，所以他就離開回黨團，這就是事實的全貌，至於學者po的照片，「我尊重，但是跟我講的內容完全沒有矛盾的地方」。

學者張昱謙PO出林昶佐在台大醫院急診室等待洪慈庸看診的照片。（圖取自「Kenny Chang」臉書）

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