李乾龍追蹤器案大翻車 林楚茵嗆「國民黨出來洗門風」

國民黨副主席李乾龍。（資料照）

國民黨副主席李乾龍座車遭人安裝定位追蹤器事件，新北地檢署經傳訊李乾龍、時任國民黨文傳會主委尹乃菁、李乾龍的助理黃男等人，並以相同型號車輛進行實地模擬，但妨害秘密部分，因李不提告欠缺合法告訴要件，信件部分，李也不認為遭受恐嚇，且查無特定人員涉案，昨（5日）將全案簽結。對此，立委林楚茵痛斥，「李乾龍追蹤器大翻車，國民黨出來洗門風」。

林楚茵今日發文指出，尹乃菁為了李乾龍追蹤器疑雲，開記者會飆罵總統賴清德總統和民進黨，結果新北地檢署偵查終結，全案簽結。李乾龍還說是太太裝的。至於「恐嚇信」也已經銷毀，李乾龍本人不認為遭到恐嚇。

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林楚茵直言，尹乃菁當初講得像是掌握驚天證據，結果檢方一查，發現她根本沒看過信、不知道內容、不知道來源，只是看媒體就開槍，痛罵民進黨與賴總統，資深媒體人走進國民黨就連最基本的「事實查核」能力都喪失，只剩下潑婦罵街的功能！

林楚茵酸說，「這不是大翻車，什麼才是大翻車？」當初嗆賴清德總統「天天去法院報到」，現在檢調查無不法，國民黨什麼時候出來洗門風道歉？羞辱抹黑就想裝沒事？國會最大黨身兼第一在野黨可以這麼好當嗎？

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