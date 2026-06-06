新書「封口令」到底誰說的？ 黃國昌反擊姚人多「不要再說謊了」

對於新書「封口令」爭議，民眾黨主席黃國昌（中）說，他只不過是把公開講過的話寫進去而已，他奉勸姚人多不要再說謊。（記者黃政嘉攝）

民眾黨主席黃國昌出版新書《向光前行》，提到過去時代力量抗議《勞基法》修惡一段，引發爭議，時任總統府副秘書長姚人多昨在臉書回應下封口令的是黃國昌而不是他；黃國昌今受訪回應，他只不過是把公開講過的話寫進去而已，他奉勸姚人多「不要再說謊了」，書出來了，馬上急著回應，是民進黨在打的組合拳嗎？

黃國昌今在民眾黨新北市議員聯合競總活動後接受媒體聯訪，對於《向光前行》提到姚人多就他載自己進當時蔡總統官邸下封口令一事，黃國昌回應時先「唉」了一聲說，新書提到勞基法修惡的那一段，恐怕是民進黨最不想面對的一段，它印證勞工從來就不是民進黨心中最軟的那塊，而是最好欺負的那塊。

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黃國昌說，姚人多載他去官邸、回黨團，下封口令，說這場會面沒有發生過，他公開講過最少十次，他在書裡面所寫的，只不過把公開講過的話寫進去而已，過去這麼長的時間中，姚人多從來沒有正面回應這件事情，現在書出來了，馬上急著出來回應，是民進黨在打的組合拳嗎？

他強調，如果姚人多不是心虛，當初新新聞的那篇報導，為什麼是用根本不是真正名字的化名所寫出來的？那場聚會只有3個人，不是他去講的，他猜應該也不會是蔡英文自己去講，第3個人就是姚人多。事後隔了一段時間，新新聞的總編那時來立法院訪問他，他當場直球對決這件事，如果姚人多不是心虛，何必偷偷找一個連真名都不敢掛的人在新新聞上面寫扭曲原貌的報導，奉勸姚人多「不要再說謊了」。

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