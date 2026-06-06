是否擔心受黃國昌新書爭議影響？李四川回應了

國民黨新北市長參選人李四川今（6）日將與民眾黨主席黃國昌合體成立後援會。（資料照）

國民黨新北市長參選人李四川今（6）日將與民眾黨主席黃國昌合體成立後援會，但黃近期出版新書引發過去時代力量戰友質疑所寫與事實不符，是否擔心相關爭議？李四川表示，黃國昌對外已經做了說明，他會結合不同黨派、不分顏色，打贏新北這一戰。

至於民進黨內參民調顯示民進黨新北市長參選人蘇巧慧領先，李四川說，如果按照民進黨高雄市長參選人賴瑞隆質疑國民黨對手柯志恩的邏輯，這一份民調是民進黨自己做的民調，那也是在騙市民？

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另外被問及新北市議員戴瑋姍質疑板橋豪宅購屋金流爭議，李四川表示，戴說房屋發照時候他是工務局長，並非事實，「當時不管是建照或是使照發照的時候，我都不是工務局長」，他去看房子的時候，雖然拿到使照，但還在興建當中，他分期付款。

李四川隨後參與三重、蘆洲苗栗後龍山邊媽祖遶境活動，李四川說，感謝山邊媽祖賜福新北市，祈求媽祖護佑國泰民安、風調雨順。

山邊媽祖宮董事長陳文明則說，山邊媽祖首度來到新北市，他有許多親友住三重，對三重信相深刻，這次北巡的起駕地點選在三重先嗇宮，山邊媽祖將橫跨淡水河，串起長達一千公里的朝聖之路。

先嗇宮董事長李乾龍則讚嘆山邊媽祖很靈驗，昨天下大雨，今早便雨過天晴，象徵著好兆頭，深信在神農大帝與山邊媽祖的雙重加持下，一定會護佑家家戶戶闔家平安。

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