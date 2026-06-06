新北議員洪佳君亂入火葬場 家屬批做秀做得太過火

被點名的國民黨籍議員洪佳君表示，她經常參加告別式，關心選民需求，她不會刻意要做什麼，如果讓家屬覺得不舒服，她可以去關心了解家屬的感受。（資料照）

民意代表等政治人物經常會參加選民或其家屬的告別式，表達關心，不過有家屬投訴，新北市議員洪姓議員亂入火葬場，在家屬哭得唏哩嘩啦、最重要功德圓滿時刻，讓司儀介紹、致哀，引起家屬不滿。被點名的國民黨籍議員洪佳君表示，她經常參加告別式，關心選民需求，她不會刻意要做什麼，如果讓家屬覺得不舒服，她可以去關心了解家屬的感受。

家屬在threads發文，希望政治人物不要再亂入告別式，他母親上個月辦告別式，痛失至親家屬悲傷至極，他們只辦家祭不辦公祭，但是還是來了很多莫名其妙的議員、助理、參選人，這些人根本不認識亡者或家屬，來做秀踐踏家屬珍惜的告別時間。

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最扯的是，有位洪姓女議員遲到，告別式都結束了才來，硬是亂入火化場，真的很沒禮貌。

他母親的棺木正推進火爐，家屬心情已經是夠難過了，一聲一聲的哭喊「媽快走，火來了」，又跪又拜又哭。

在法師誦經功德，期待功德圓滿的重要儀式，家人親友珍惜拜別、萬分不捨，所有的人都哭得唏哩嘩啦，這是母親羽化成仙最重要的時刻，也是家屬能夠和母親在世身體接近的最後時刻。

家屬指控，洪姓議員此時到場，還要叫司儀特別介紹，假裝好意的為家屬致哀，然後接著又去趕行程。「本來還支持運動員出身的你們，謝謝妳，讓我看清做秀做得太過火，以後決不會投給妳和妳老公了。」

洪佳君則表示，她基於選民服務，經常到三峽火葬場，關心家屬有什麼需求或協助，但不會刻意打擾到家屬或儀式，有時趕場到場致意就走，禮儀公司人員有時知道她們趕行程，會介紹一下或讓她們上個香，如果她前去致哀讓家屬覺得不舒服，她願意去關心了解家屬的感受。

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