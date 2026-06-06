為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    日菲海域劃界衝擊宜蘭漁場 吳宗憲籲漁業署硬起來

    2026/06/06 11:34 記者王峻祺／宜蘭報導
    吳宗憲（中）針對宜蘭漁業生計問題，召開跨部會協調會。（吳宗憲競辦提供）

    吳宗憲（中）針對宜蘭漁業生計問題，召開跨部會協調會。（吳宗憲競辦提供）

    針對日本與菲律賓啟動海域劃界，以及中央推動「移工零付費」政策，國民黨立委、宜蘭縣長參選人吳宗憲認為將會衝擊宜蘭漁場，邀集勞動部、漁業署及蘇澳、頭城區漁會代表召開協調會，當場要求漁業署硬起來！

    吳宗憲說，日菲海域劃界，等同在台灣家門口劃地盤，嚴重擠壓宜蘭漁民的傳統漁場，面對未來隨時可能遭遇的登檢、驅離與扣押風險，漁業署必須硬起來，立刻盤點作業海域與主要魚種，提出護漁對策，並將執法風險正式向外交部反映，絕不能等漁船被扣押了才善後。

    他強調，中央強推「移工零付費」，勞動部不能不知民間疾苦，漁業署估計這將使中大型船隊人事成本，直接暴增逾100萬元，加上既有勞健保、職災、膳宿與生活照顧，無疑是雪上加霜，漁民首當其衝必須面對制度成本不斷加重的壓力。

    吳宗憲說，更荒謬的是收「就業安定費」，原本意在防止排擠本國勞工，但漁業現場根本找不到本國船員。勞動部若硬拿基層漁民生計，去成就國際人權標準，是在扼殺傳統漁業生路，漁業與製造業必須脫鉤，中央應拿出專案補貼配套。

    他說，海洋是宜蘭人的命脈，若沒有傳統漁業，後續的冷凍廠、鐵工廠、五金行等整個蘭陽平原沿海產業鏈都會受影響，他會在立法院緊盯勞動部與漁業署，護漁權、顧生計，全力守住宜蘭人的飯碗與沿海的未來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播