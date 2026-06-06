日菲海域劃界衝擊宜蘭漁場 吳宗憲籲漁業署硬起來

吳宗憲（中）針對宜蘭漁業生計問題，召開跨部會協調會。（吳宗憲競辦提供）

針對日本與菲律賓啟動海域劃界，以及中央推動「移工零付費」政策，國民黨立委、宜蘭縣長參選人吳宗憲認為將會衝擊宜蘭漁場，邀集勞動部、漁業署及蘇澳、頭城區漁會代表召開協調會，當場要求漁業署硬起來！

吳宗憲說，日菲海域劃界，等同在台灣家門口劃地盤，嚴重擠壓宜蘭漁民的傳統漁場，面對未來隨時可能遭遇的登檢、驅離與扣押風險，漁業署必須硬起來，立刻盤點作業海域與主要魚種，提出護漁對策，並將執法風險正式向外交部反映，絕不能等漁船被扣押了才善後。

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他強調，中央強推「移工零付費」，勞動部不能不知民間疾苦，漁業署估計這將使中大型船隊人事成本，直接暴增逾100萬元，加上既有勞健保、職災、膳宿與生活照顧，無疑是雪上加霜，漁民首當其衝必須面對制度成本不斷加重的壓力。

吳宗憲說，更荒謬的是收「就業安定費」，原本意在防止排擠本國勞工，但漁業現場根本找不到本國船員。勞動部若硬拿基層漁民生計，去成就國際人權標準，是在扼殺傳統漁業生路，漁業與製造業必須脫鉤，中央應拿出專案補貼配套。

他說，海洋是宜蘭人的命脈，若沒有傳統漁業，後續的冷凍廠、鐵工廠、五金行等整個蘭陽平原沿海產業鏈都會受影響，他會在立法院緊盯勞動部與漁業署，護漁權、顧生計，全力守住宜蘭人的飯碗與沿海的未來。

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