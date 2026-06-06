黃國昌新書自稱沒接觸柯文哲 吳靜怡揭2019拉攏內幕打臉

民眾黨前主席柯文哲5日出席現任黨主席黃國昌新書《向光前行》簽書發表會，活動初始他公開致詞。（資料照）

民眾黨主席黃國昌5日在《向光前行》新書發表會上稱2020年時代力量被民進黨弄得亂七八糟，許多人退黨。所以當初看到柯文哲組黨「真的是晴天霹靂！心理壓力非常的大！」對此，媒體人吳靜怡揭露，黃國昌在書本裡，2019年一副跟柯文哲不熟、沒談過的樣子，但實際上並非如此。

吳靜怡在臉書PO文表示，當民眾黨成功拿下5席不分區讓時代力量成為沒有黨團的小黨之後，柯文哲在電梯詢問怎麼把時代力量殲滅，吳靜怡回併購比殲滅更強，柯文哲問要怎辦做到併購，吳靜怡回，黃國昌有經驗，既然黃國昌喜歡權利交換，就看拿什麼跟黃國昌換。

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吳靜怡指出，黃國昌的書簡直像是科幻小說，補充一下他在書本裡，2019年一副跟柯文哲不熟、沒談過的樣子，關於物理性間接黑箱政治的小故事，關於經驗，就是2019年，吳靜怡在北市府電梯遇到黃國昌的中間人，之後黨內會議，吳靜怡也是擬定了方針來拉攏昌粉支持民眾黨，但說真的，黃國昌身邊操作網軍幕僚根本不知道這私下的運作。

吳靜怡續指，當時網軍瘋狂出征民眾黨，總之，吳靜怡發現了「國昌蟑螂」在臉書、論壇有大量側翼帳號，帳號輿論重複度高，連IP位址關係鏈都被查出來，所以還是有轉告黃國昌的友人，操作網軍真的要「適可而止」，不然不要合作了，哪有黃國昌是英雄，我們民眾黨是狗熊的道理。

吳靜怡分析，時代力量為什麼在黃國昌帶領下走向泡沫化？因為黨主席表面上不想變小綠，但透過管道尋求私下面見，黃國昌不一定親自出馬怕被發現，就透過身邊的人，從賴清德、蔡英文、柯文哲都有接觸，談的都不是時代力量的存活擴大，大概都是憑他「黃國昌」可以為你們帶來支持，但偏偏，黃國昌實際的外溢效應其實已經非常的差，因為太多的數據和網軍都是操作出來的。

吳靜怡直言，黃國昌和柯文哲簡直就是「政壇塑料兄弟」，明明彼此瞧不起彼此，但還要演得互相欣賞，唯一比較真實的，就是民調假老二！真不虧，塑料；看著他們兩個一起為不知道誰撰寫的新書開口說謊，蠻好笑的，愚蠢至極。

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