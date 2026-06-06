富友會強勢回歸！邱建富不怕「退群事件」重演 陳素月強調要做「桶箍」

前彰化市長邱建富出席花壇富友會交接大會，為脫黨參選全力跑起來。（邱建富提供）

前彰化市長邱建富在宣布退出民進黨，將以無黨身分參選後，全力讓「富友會」強勢回歸，全面動起來，無畏多年前的「退群事件」，邱建富強調，退群事件是在彰化市長的任內，與富友會無關。民進黨彰化縣長參選人陳素月表示，她要當的是「桶箍」，不是單單彰顯個人的造勢。

邱建富在大動作拍形象照、宣布退出民進黨，堅持參選彰化縣長後，全面讓「富友會」添上柴火全力發動，出席花壇「富友會」的會長交接典禮，感謝卸任會長鄭志彬8年來相挺，也勉勵新任會長卓進忠能夠擴大「富友會」，24桌的人氣就是參選最好的開始。

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邱建富表示，「富友會」是他從2018年底卸下彰化市長後所成立，除了總會以外，全縣各地有6個分會，他最感心的是，「富友會」成員有村里長、代表等等，他這8年雖然沒有民代的身分，只有當過民進黨縣黨部主委，但「富友會」一路相挺，支持他投入縣長初選，如今他決定無黨身分參選縣長，「富友會」將是他最強大的後盾。

不過，邱建富曾有群組在多年前因私人糾紛上演「退群事件」，成為政壇的話題。對此，邱建富強調，各地「富友會」都會成立LINE群組，多年前的「退群事件」，這是在他擔任彰化市長任內，那是彰化市長邱建富之友會，與現有的「富友會」並不同。

對於邱建富退黨後的大動作參選，陳素月表示，彰化縣有小英之友會、信賴之友會，她要參選縣長最重要的是當母雞、當桶箍，把各行各業拉在一起，讓民進黨當選更多席議員、鄉鎮長與代表，而不是為了個人聲量來設立組織，接下來會有一連串各行各業後援會成立，但這是跨政黨與個人，政治是管理眾人的事，不是創立一個人的品牌。

民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月，早已起跑下鄉辦理說明會。（陳素月提供）

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