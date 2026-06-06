李四川、黃國昌合體成立後援會 蘇巧慧：進步新北以願景政見取勝

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（6）日赴三重區觀世竹山寺參加山邊媽祖遶境。（記者黃子暘攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（6）日赴三重區觀世竹山寺參加山邊媽祖遶境，席間受訪。被問及民進黨內最新民調結果領先國民黨參選人李四川，以及李四川今日與民眾黨主席黃國昌同台，成立民眾黨新北市議員聯合競選總部暨李四川後援會成立大會，蘇巧慧說，進步的新北市本就有不同聲音、色彩，希望在新北這個大舞台上，各種聲音意見都能被呈現、討論，最後凝聚成共識，進步的新北就是用願景和政見取勝。

蘇巧慧指出，她在這段時間提出各式政見，希望照顧各個族群，明日將會推出原民政見，另外她已提出六大福利政見、四大青年支持政見、三大家庭照顧政見，以及新皇冠海岸、鑽石山城兩項觀光計畫，讓大家眼睛一亮，覺得新北充滿希望、新時代與新世代就要來臨，她會持續與民進黨新北隊市議員、市議員參選人努力讓新北這塊土地開出最漂亮的花。

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此外，現場媒體再次追問李四川的板橋豪宅購屋金流爭議，蘇巧慧說，財產爭議應該由當事人自己來說明，她也說得很清楚，她自己從來沒有做過攻擊，也沒有授意任何人去做攻擊。

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