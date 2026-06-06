黃國昌稱時力遭民進黨搞亂 潘俊霖酸：一個政黨輸給柯粉俱樂部

前民眾黨主席柯文哲（左）民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

現任民眾黨主席黃國昌5日舉辦《向光前行》新書發表會上坦言，2020年時代力量被民進黨弄得亂七八糟，許多人退黨。所以當初看到柯文哲組黨，「真的是晴天霹靂！心理壓力非常的大！」對此，前柯文哲攝影官潘俊霖怒批，黃國昌的時代力量一個政黨輸給我一個網路社團柯粉俱樂部，現在竟然把自己的無能說成民進黨打壓，笑死人。

潘俊霖在臉書PO文表示，時代力量當年是你黃國昌自己內部問題導致出走潮，當年你還在反紅媒無法也不敢跟藍營合作，關燈手如今說成民進黨打壓，別笑死人了，再來柯文哲與民眾黨，早在創黨前就拿時代力量當假想敵，柯很早就在車上跟我說過要「養、套、殺」黃國昌。

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潘俊霖指出，這篇上面寫的2019，當年2019許立民醫生已經離開北市府回歸台大當醫生，黃國昌回憶，2019年時就嗅到機會，因為有可能三黨不過半，所以他去找台北市政府社會局前局長許立民，問對方「柯文哲會不會組黨？」結果許立民說，柯文哲不會組黨。黃國昌笑言，聽了就很高興，柯不會組黨，乖乖待在台北市繼續幹市長，「機會來了。」

潘俊霖續指，民眾黨也在2019年成立，當年的組織戰基礎是潘俊霖的柯粉俱樂部，2019年年初柯文哲就已經打算選總統了，當年因為民眾黨立案來不及，已經規劃好全台灣各地的連署點超過2000個，這個計劃用柯粉俱樂部執行，直接跟柯文哲一人匯報，事後衍生出柯媽媽人馬在市長室事件，當年新聞上幕僚堵門事件是潘俊霖請那些被嚇手足無措的公務員打電話叫有空的幕僚全部到辦公室的，當年我還現場做了民調，「贊成柯文哲選總統的舉手」現場沒有幕僚舉手。

潘俊霖補充，他直接告訴柯媽媽的國師們：柯文哲最親近的幕僚全在這裡，沒有人贊成現在去選總統，你們硬要柯選，未來這些幕僚如何欺騙自己寫出連自己都無法認同的政策與文宣？最後柯文哲沒有登記參選，蔡壁如開始策劃成立民眾黨。

潘俊霖直言，當年沒有總統候選人當母雞的民眾黨，用柯粉俱樂部的基礎拿下五席立委成為台灣第三大黨，黃國昌的時代力量一個政黨，輸給一個網路社團柯粉俱樂部，現在竟然把自己的無能，說成民進黨打壓，笑死人。

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