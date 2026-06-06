交通部嚴懲毒駕最快年底上路 林國漳加推地方「五局處聯防」

交通部修法嚴懲毒駕最快年底上路，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳加推地方「五局處聯防」。（記者王峻祺攝）

交通部推動修法嚴懲毒駕最快年底上路，針對毒駕零容忍態度，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天表示，防制毒駕必須從源頭到末端全面防堵，未來將推動縣政府建立的「五局處聯防」機制。

交通部未來將嚴懲毒駕，首次毒駕拒測罰鍰，將從現行18萬元提高至27萬元，再犯按次加罰18萬元；毒駕吊銷駕照後，若再無照上路，除現行依無照駕駛罰責外，將加罰3.6萬元。

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公路局臺北區監理所宜蘭監理站近日也公布縣內毒駕累犯名單，有5人在10年內毒駕累犯2次以上，依法公布違規人姓名、照片及違法事實，透過公開揭示方式，強化社會監督力量。

林國漳說，支持盡速修法重懲毒駕，包括加重刑責、沒入車輛、吊銷駕照，並推動將「依托咪酯」列為第一級毒品，以最嚴格制度建立嚇阻力，守住國人與縣民安全底線。

他強調，未來縣內警察局會配發新興毒品唾液快篩試劑，強化高風險路段執法效率；交通處則結合科技執法，建立即時交通安全防護網；衛生局將強化電子菸稽查，阻斷毒品流通並銜接戒癮治療。

林國漳說，社會處則會完善社會安全網，追蹤輔導高風險個案；教育處將深化校園防毒教育，從源頭守護青少年。同時針對職業駕駛安全，提升抽檢頻率，避免毒駕成為公共運輸破口，縣府將與中央密切合作，透過修法與地方執行雙軌並進，打造完善防堵網絡。

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