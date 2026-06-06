不忍花蓮受災 張峻提低軌衛星網、智慧預警政見

參選縣長的花蓮議長張峻，聽取水利署長林元鵬說明馬太鞍溪疏濬進度。（張峻服務處提供）

今天是水利節也是工程師節，參選花蓮縣長的議長張峻今天提出治水及災防政見「山海韌性新花蓮」，包括佈建低軌衛星終端網確保山區不會斷網變成孤島、部落互助地圖、AI預警及無人機救災、加強河川疏濬。他強調，政府不能被動等到災害發生才在搶修，應該要主動佈建更有效率及符合民眾需求的防災體系。

「今天是工程師節，我要特別向守護花蓮交通、水利與公共建設的第一線工程人員，表達最深的敬意與感謝。」張峻說，花蓮南北狹長、地形險峻，每逢颱風豪雨，土石流、道路中斷、河川氾濫等災害接連發生，歷經0403大地震以及0923光復堰塞湖洪災後，第一線工程人員長時間投入搶修與復建工作的辛勞值得肯定，工程師是守護花蓮的無名英雄！

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他認為，政府不能只在災後要求工程人員冒險搶修，更應該透過完善規劃與科技防災，降低災害風險，讓工程人員與鄉親都能獲得更好的保障。

張峻說，他提出《山海韌性新花蓮》治水與災防政見，希望結合前瞻科技與民間力量，把打造「災害韌性城市」列為未來施政的重要目標。

六大核心主張首先為孤島防禦通訊網：於秀林、萬榮、卓溪、豐濱等易受災地區建置全雙工低軌衛星通訊系統，並設置14天自給自足微型防護庫房與防爆儲能微電網，確保災害發生時通訊與電力不中斷。

其次AI智慧預警與無人機空域防線，在中橫、蘇花及重要道路布設AI監測設備與地滑計，提升預警能力；災後透過無人機快速掌握災區狀況，爭取黃金救援時間。

再者，震後河川緊急疏濬機制，發生規模5.5以上地震立即啟動震後河道空拍與緊急疏濬作業，在汛期來臨前提升河川容水能力，降低洪災風險。

第四是文化與科技融合，推動部落互助離線數位地圖，結合原住民族傳統組織系統，即使斷網也能有效聯繫與避難。

其他包括南北分區醫療韌性網，建立智慧行動急診系統與遠距醫療機制，強化玉里、富里等南區醫療韌性，確保災害期間醫療不中斷；以及公私協力，整合慈濟及民間搜救團體、急難倉儲、行動廚房等資源，建立災防協調平台，讓物資與救援能夠更有效率地投入災區。

他說，水利與營建工程是花蓮發展的重要基礎，工程師更是守護這座城市的無名英雄。未來如果有機會承擔縣政責任，將全面檢討相關制度與法規，以科技預警代替人工涉險、以預先清淤代替災後搶修，打造更安全、更有韌性的花蓮。

今天工程師節，張峻特別向這群保護花蓮的無名英雄致敬。（張峻服務處提供）

參選縣長的花蓮議長張峻，聽取水利署長林元鵬說明馬太鞍溪疏濬進度，今天工程師節，他特別向這群保護花蓮的無名英雄致敬。（張峻服務處提供）

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