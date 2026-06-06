從韓國到巴西、德國 沈榮欽解析為何台灣仍堅持紙本投票

抗議者包圍南韓首爾一個投票站，要求停止計票並重新舉行選舉。（路透）

韓國3日舉行全國地方選舉，首爾等10多個投票所傳出因缺少投票用紙導致投票中斷事件，期間有民眾主張選舉舞弊，包圍投票所，阻止投票箱運出。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽介紹各國的選舉方式與爭議。

沈榮欽在臉書PO文表示，韓國因為引進「事前投票」與「海外通信投票」等多元不在籍投票方式，導致選委會低估投票人口，在投票日少印了2000張選票，14個投票所選票不足。其中首爾松坡區的「蠶室7洞第2投票所」更在6月3日上演了長達35小時的票箱攻防戰，最終在6月5日上午由警方攻堅突圍後才將投票箱順利運出，南韓尷尬之處在於，雖然剝奪了2000人選舉權看來並非小事，但可能對選舉結果影響有限，並不符合《公職選舉法》規定的延期選舉或重新選舉，只能接受。

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這種「選舉不公」的心理衝擊和「選舉的微小不公不值得斥鉅資重新選舉」的現實差距太大，造成舉國譁然，抗議不斷。

沈榮欽指出，巴西曾發生很嚴重的選舉爭議，巴西採用無紙化投票，結果前任總統波索納洛是川普好友，也仿效川普在選前就散播選舉舞弊的陰謀論。果然在選舉失利後，也和美國一樣，發生暴動，但是之所以陰謀論盛行，其實是因為巴西的電子投票方式和美國一樣，難以獲得人們的信任，因為兩國的電子投票都真的完全無紙化，所以投完票也沒有「收據」可以做事後驗證，所以難以取得選民信任，才產生陰謀論的溫床，波索納洛最後並非因為散播選舉陰謀論而入獄，而是因為勾結軍方企圖推翻選舉結果，並企圖暗殺反對政變者及對手而遭到判刑。

沈榮欽續指，荷蘭是全球最早引進電子投票的先驅之一，早在1990年代就大量使用投票機，然而在2006年當地一個名為「我們不信任投票機」的反對組織，在電視直播中成功示範在5分鐘內駭入投票機並更改選舉結果，甚至證明該機器會外洩電磁波、可能會侵害投票秘密權，結果荷蘭政府便於隔（2007）年正式撤銷電子投票法令，全面退回傳統的紙本投票，

另一個類似的國家是德國。德國曾在2005年大選使用荷蘭製的電子投票機。隨後民間團體控告，電子投票機無法讓一般選民在沒有專業資訊知識的情況下，親眼檢驗自己的選票是否被正確計算，有違憲之虞，結果德國聯邦憲法法院在 2009 年做出判決，認定電子投票違反了「選舉的公開性」原則，判定違憲。此後德國回歸人工紙本投票與點票。

沈榮欽分析，至此應該不難明白，為何南韓屢屢稱讚台灣「傳統」、「落後」的投票方式，甚至本次選舉引發爭議後，又有人開始倡議要完全學習台灣的投票方式，停止電子投票，全面恢復人工紙本投票，最後多說一句，台灣選委會和巴西也不一樣，台灣選委會，雖然是依法獨立運作的合議制機關，但在行政體制上隸屬於行政院。委員由行政院長提名，立法院同意，因此人選也會有黨派爭議，例如本屆主委游盈隆也有一些對於過去政治色彩的異議傳出。

沈榮欽補充，巴西的「選委會」和台灣不同，他們叫TSE，其實和行政權無關，而是屬於司法權，是巴西司法體系的一環。TSE 委員由巴西最高法院（STF）內部互選出 3 名法官、高級法院（STJ）互選 2 名法官，再由總統從最高法院提名的名單中指派 2 名律師，政治色彩極低，但是 TSE 的方式也有爭議。表面上看起來是司法權，實際上是獨步全球的超級權力：巴西 TSE 同時擁有行政權（負責選舉事務）、立法權（頒布選舉命令）與司法審判權（當選舉出現爭議或舞弊時，TSE 自己就能直接開庭審判並做出終審判決）。

沈榮欽直言，這種做法讓政治色彩低的 TSE 委員並無法受到人民的信任，因為台灣人民對選委會不滿，可以到法院去控告選委會，但是 TSE 球員兼裁判，除非高等法院介入，否則根本拿它沒辦法，但是巴西高等法院頻頻介入的結果，又會引發另一群人不滿，結果還是難以取得人民信任，才有陰謀論孳生的空間。

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