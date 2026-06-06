傅崐萁提修法「中國人可選台灣總統」 綠民代轟：為中共併吞台灣鋪路

國民黨立委傅崐萁、蘇清泉、羅智強、陳玉珍、翁曉玲、許宇甄、葛如鈞等16人，近日提出《國籍法》第20條修正草案，試圖放寬規定，讓尚未放棄中國戶籍的中國人仍有機會參與台灣的公職選舉。（資料照）

多名國民黨立委近日提案修法，試圖放寬規定，讓尚未放棄中國戶籍的中國人仍有機會參與台灣的公職選舉，立委王定宇對此痛批，「這已經不是木馬屠城的陰謀，這是公開為中共併吞台灣鋪路的陽謀。」台北市議員許淑華也發文砲轟：「國民黨到底要瘋成什麼程度，竟然想開放中國人選台灣總統？！」

國民黨立委傅崐萁、蘇清泉、羅智強、陳玉珍、翁曉玲、許宇甄、葛如鈞等16人，近日提出《國籍法》第20條修正草案，內容為中國人民在取得台灣戶籍後，其公職參選及任職資格不適用《國籍法》放棄外國國籍規定，形同讓中國人能在未放棄中國籍的情況下挑戰立委、總統等要職。

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王定宇對此發文砲轟，什麼樣的政黨，修法都在利益中國、傷害台灣，這已經不是木馬屠城的陰謀，這是公開為中共併吞台灣鋪路的陽謀。

王定宇示警，「現在行政院還能依照憲法不副署不公佈，但是用民主的方法保護台灣，可能只剩2026和2028二次機會了……」。

台北市議員許淑華也在臉書發文砲轟：「國民黨到底要瘋成什麼程度，竟然想開放中國人選台灣總統？！」她質疑「這不只是法律條文的修正，而是攸關台灣民主制度與國家安全的重大議題」。

許淑華批評，傅崐萁等人提出的修法，等同於為未放棄中國國籍者參與我國最高層級政治決策開啟大門。當台灣長期面對中國的軍事恫嚇、統戰滲透與資訊戰威脅之際，國民黨卻選擇鬆動制度防線。這樣的修法不僅缺乏正當性，更可能提高國安風險，破壞民主制度。

許淑華強調，反對這項修法，並不是意識形態之爭，而是任何民主國家維護國家安全與憲政秩序的基本原則。「面對可能影響國家安全與民主防線的法案，我們有責任嚴格把關，也有義務向社會清楚說明其中的風險」、「我堅決反對傅崐萁的草案，絕不讓台灣成為中國滲透的後門！」

許淑華批評，傅崐萁等人提出的修法，等同於為未放棄中國國籍者參與我國最高層級政治決策開啟大門。當台灣長期面對中國的軍事恫嚇、統戰滲透與資訊戰威脅之際，國民黨卻選擇鬆動制度防線。（圖擷自臉書）

王定宇發文砲轟，什麼樣的政黨，修法都在利益中國、傷害台灣，這已經不是木馬屠城的陰謀，這是公開為中共併吞台灣鋪路的陽謀。（圖擷自臉書）

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