跟蘇巧慧最大不同點？李四川：我市政經驗接觸應該比較廣

國民黨新北市長參選人李四川（右）接受「政治一點明」網路節目專訪，對於他跟民進黨新北市參選人蘇巧慧最大不同處？李四川坦言，各有各的優劣，他在市政經驗上的接觸應該比較廣。（擷取自「TVBS NEWS」YouTube）

國民黨新北市長參選人李四川接受「政治一點明」網路節目專訪，被問及他與民進黨新北市參選人蘇巧慧最大不同之處為何？李四川坦言，各有各的優劣，他在市政經驗上，包括所有的公務系統，他的接觸應該是比較廣，他說道，能帶給市民安居樂業，他認為這是最重要的。

對於他與蘇巧慧最大不同點？李四川在節目中指出，各有各的優劣啦！對他來講，每個人都一直認為他是政治人物，但他說，他是從三等公務人員一直做，從來沒想說他今天會走到選舉，這都不是他人生的規劃，只是說走到哪個階段，什麼樣的工作交下來，他就去承擔。

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李四川說，他在經驗上面，在市政，包括所有的公務系統，不管從哪方面的狀況，「我的接觸應該是比較廣」，而且紮實地去不管建設的問題在哪裡、要怎麼樣解決等，他說，政府雖然講服務，但是所謂的服務就是幫市民去解決困難，帶給市民能夠安居樂業，他認為這是最重要的。

他舉多次講過的例子說道，他過去在高鐵左營站搭車時，到商店買咖啡，店員堅持不收錢請他喝咖啡，因為他擔任副市長時，把他家門口前的道路修的平整，讓他平安上下班，能安全舒適，市民就只有這麼小小的要求而已。

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