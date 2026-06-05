為何要送川普「張忠謀自傳」 賴清德這麼說

賴清德總統接受台視、非凡《經濟領航 創新台灣》節目專訪。（總統府提供）

總統賴清德日前提到要贈美國川普總統有關張忠謀自傳的書籍。他在今晚播出的電視專訪中透露，自己特別挑選張忠謀自傳作為禮物，希望讓美方更深入了解台灣半導體產業從無到有的發展歷程，希望藉由這本書，讓美方理解台灣產業發展的真實歷程，而非外界所謂「偷走美國晶片生意」的說法。

總統賴清德在今晚播出的電視專訪中說，因為川普總統希望台灣的半導體產業到美國去投資，希望台灣能夠幫助美國成為人工智慧的世界中心，讓美國再工業化，所以他想說就送張忠謀先生這世界的傳奇人物的自傳給川普總統看，因為這書裡面講了很多是不只是張忠謀個人的故事，也是台灣半導體篳路藍縷從無到有發展的歷史，如果更了解台灣的半導體產業，未來台灣跟美國的合作，應該會更順利。

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日抵台，受訪時曾多次提到「台灣需要更多電力」。賴清德在今晚播出台視、非凡《經濟領航 創新台灣》節目專訪也回應，如果黃仁勳下次來台，和企業吃飯時，也可以請台電董事長曾文生一起交流，可以邊吃邊說明，同時也邀請黃仁勳去發電廠，實地了解台灣的能源政策與供電狀況，對台灣的供電穩定將更有信心。總統指出，目前台灣供電穩定，但綠電供應仍有成長空間，因此政府持續推動綠能建設，擴充再生能源發展。

除了半導體產業外，賴總統也特別強調人工智慧的重要性。他認為，台灣掌握完整的AI產業鏈優勢，如同擁有一項「神兵利器」，具備帶動各產業升級轉型、創造更高附加價值的能力。

賴清德指出，未來台灣不應只依賴單一產業，而是要透過AI技術結合製造、醫療、服務及各項傳統產業，讓更多產業具備國際競爭力，逐步形成「護國群山」，共同支撐台灣經濟發展。

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