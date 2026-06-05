面對中國打壓絕不放棄 賴清德談必須出訪史瓦帝尼 否則對台灣民心有重大影響

賴清德總統接受台視、非凡《經濟領航 創新台灣》節目專訪。（總統府提供）

中國日前施壓非洲國家阻撓賴清德總統搭乘總統專機飛至邦交國史瓦帝尼出席慶典活動，經國安團隊排除萬難，安排賴總統改搭史王專機順利完成出訪任務。回顧這段外交突圍，總統在今晚播出的電視專訪表示，他身為總統到邦交國去做國是訪問，這本來就是很正常、很自然的事情，沒有辦法做得到的話，對台灣人民的信心是有很重大影響，也讓國際社會擔心說，「台灣是不是有能力，保護自己的國家。」

主持人問到當時面對中國打壓是否考慮放棄出訪時，賴清德強調，台灣是不能放棄的，而且永遠不能放棄，因為如果台灣放棄的話，就被中國併吞了。因為廣大的台灣人，是不願意接受共產黨統治。

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談到此次外交攻防，賴清德說，當國安單位報告行程受阻的時候，他的確有點意外，後來我們做了種種規劃，一定要如期達到。作為主權國家，他身為總統到邦交國去做國是訪問，參加重大慶典，這本來就是很正常很自然的事情，沒有辦法做得到的話，遑論要維護台海的和平穩定。所以這個事情雖然看起來只不過是去參加史瓦帝尼王國的慶典，但背後有很重大的政治意義在裡面。

賴總統同時推廣兩國關係說，史瓦帝尼有非洲的瑞士之稱，有很好的條件，治安很好，土地面積是我們的一半，人口大概是180萬左右，也是非洲共同市場的成員，所以是相當有潛力，特別是史王非常歡迎台灣，所以給了一塊大概數百公頃的產業創新園區，要歡迎台灣的產業界去，無論傳統產業或者是科技產業，如果有心競逐非洲，史瓦帝尼王國是一個非常好的地點。

賴清德總統（右）接受台視、非凡《經濟領航 創新台灣》節目專訪。（總統府提供）

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