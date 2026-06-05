與美AUVSI執行長暢談無人機外交 林佳龍：台灣是民主夥伴可信賴力量

外交部長林佳龍今天在外交部會見美國國際無人載具系統協會（AUVSI）執行長羅賓斯（Michael Robbins），雙方就無人載具產業供應鏈、人才培育、技術交流及國際合作交換意見。（外交部提供）

外交部長林佳龍今（5）日在外交部會見美國國際無人載具系統協會（AUVSI）執行長羅賓斯（Michael Robbins），雙方就無人載具產業供應鏈、人才培育、技術交流及國際合作交換意見。林佳龍表示，近年來無人載具快速發展，徹底改變烏俄戰爭的戰場樣貌，也凸顯無人載具對國家安全與產業韌性的重要性。台灣擁有完整的半導體、AI人工智慧、電子製造與資通訊產業供應鏈，是打造無人載具非紅供應鏈的核心力量，外交部也將持續推動「無人機外交」，強化台灣與民主夥伴的戰略連結。

林佳龍今天在社群表示，在外交部的努力下，台美雙方於今年初舉辦「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）後，簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，並設定7項重點合作領域，其中包括無人載具供應鏈，也進一步促成工研院與AUVSI建立合作關係。

請繼續往下閱讀...

林佳龍指出，為深化國際合作，外交部特別設立「無人機外交工作小組」，並籌設「無人機國際學院」，以強化民主國家之間的人才培育、技術交流與產業鏈結。林佳龍表示，期待與AUVSI合作推動人才培訓、推廣綠色及藍色無人載具認證制度（Green/Blue UAS），並鼓勵AUVSI在台灣舉辦國際級無人載具展覽。

林佳龍提到，剛參觀完台北國際電腦展（COMPUTEX）的Michael Robbins主席，肯定台灣具備舉辦大型國際展覽的能力，也強調台灣卓越的製造實力，對全球無人載具產業發展至關重要。雖然在台辦展仍涉及多方面考量，但Robbins主席也表達願意積極評估。

林佳龍表示，AUVSI是全球最具影響力的無人載具國際組織，長期協助美國政府制定相關政策與技術標準。近年來，AUVSI積極推動綠色無人載具認證制度（Green UAS），透過嚴格的資安與供應鏈安全審查，建立可信賴的無人載具標準。

林佳龍指出，綠色標章代表符合商業與民用市場需求，如今這項標準已成為打造「非紅供應鏈」的重要基石。外交部將持續與AUVSI深化合作，讓台灣成為無人載具供應鏈中最被信賴的夥伴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法