謝龍介選台南市長卻在新北辦餐會原因曝 韓國瑜站台讚戰鬥力最強

國民黨籍台南市長參選人謝龍介首場選舉募款餐會選在新北市板橋區舉辦，韓國瑜等藍營要角現身站台。（記者黃子暘攝）

國民黨籍台南市長參選人謝龍介首場選舉募款餐會選在新北市板橋區舉辦，每張餐券2萬元，席開55桌。立法院長韓國瑜出席站台，向選民力薦謝龍介與出席的黨籍新北市長參選人李四川，他說，謝龍介在立院上台質詢，馬上就能吸引大家的注意，連他主持議事時都不自覺地跟著謝龍介一起講台語，而李四川出身貧苦人家，刻苦勤讀考上台北工專（現國立台北科技大學），在高雄市跟他一起燈亮路平水溝通，盼選民全力支持。

現場藍營許多大咖現身，包含新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、國民黨副主席李乾龍與許多藍委都出席。侯友宜現身與李四川同框、不時熱烈交談，不過致詞完下台與韓國瑜簡單寒暄就離去，未與在韓國瑜致詞半途才抵達的蔣萬安同框；李四川則是從活動未開始時就率先到場逐桌招呼，現場支持者爭相合照、頻頻打氣。

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韓國瑜說，謝龍介戰鬥力最強，李四川拿鐵鎚則是像「雷神索爾」，大家渴望台灣社會進入善的循環，「有幾流的人民，會選出幾流的民意代表，有幾流的民意代表，就會監督出幾流的政府」，這就是善的循環，最重要是選出優質政治人物，他剛從南港一個基督教餐會趕來，現場牧師是美國總統川普的牧師，他說一定要走出教會、關心社會，這句話讓他深受感動，何嘗不是敲醒台灣人，雖然對民主生活制度引以為傲，也要關心社會。

韓國瑜指出，謝龍介一質詢就很能吸引大家注意，內容扎實且都說台語，讓他也忍不住用台語主持議事，而且謝龍介關注國家主權、外交、能源等多元議題，是優質台南市長人選；李四川「這麼好的一個產品」，幾十年從基層公務員一步一腳印，讀岡山農校沒錢吃便當，午餐時間就去看火車，刻苦考上台北工專，貧窮家孩子長大成功後會有2種發展，一種是一毛不拔，另一種是有同理心、熱於助人，李四川一定是苦民所苦的市長人選。

謝龍介率黨籍台南市議員登台，直呼支持者一定從未看過台南市如此團結，這次募款超出他內心期待，北部有很多南部同鄉會，過去他在台南選舉，鄉親都說來回參加造勢交通不便，這次就在新北幫鄉親辦一場，希望鄉親一起翻轉台南33年未有執政輪替的局面。

國民黨籍台南市長參選人謝龍介首場選舉募款餐會選在新北市板橋區舉辦，韓國瑜等藍營要角現身站台。（記者黃子暘攝）

國民黨籍台南市長參選人謝龍介首場選舉募款餐會選在新北市板橋區舉辦，韓國瑜等藍營要角現身站台。（記者黃子暘攝）

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