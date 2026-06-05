「瘋北大兒童上街趣」工作坊 蘇巧慧傾聽孩童的聲音

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天（5日）前往瘋北大前導工作坊，與兒童同樂。（蘇巧慧競選辦公室提供）

民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧與立法委員陳培瑜今天（5日）前往瘋北大前導工作坊，工作坊以「新北FUN城市」為主題，邀請兒童以紙板、蠟筆等素材自由創作，擘畫新北藍圖。

蘇巧慧表示，第7屆的「瘋北大兒童上街趣」將在10月3日登場，今日的工作坊正體現了瘋北大以兒童為主體的核心，透過兒童自行討論、創作，讓一個活動、一座城市更符合兒童的想像。蘇巧慧指出，今天有很多兒童分享自己創作的作品，從現有的景點淡水天元宮、野柳女王頭、捷運三鶯線等，再到兒童發揮想像力的作品，包含動物園、生態池、導盲犬學校、廟宇等。蘇巧慧強調，這些都是十分寶貴的創作及建議，她會帶著兒童對於城市的想像，打造更有活力、更多樣的城市。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧表示，她期望兒童能在新北盡情發揮想像力及創造力，因此她致力於打造兒童友善的城市。蘇巧慧指出，日前她所提出的3大家庭照顧政見中，特別參考荷蘭「Urban95」倡議，期望打造「95公分友善城市」，以兒童的視角對交通建設、人行道與公共空間進行總體檢，無論是降低大眾運輸座椅及拉桿的高度，或是將校園、兒童遊戲場、公園、街道等公共環境的地板改採散熱鋪面，以及增加天然植栽或人工遮蔽物，「減少兒童熱傷害」，這些政見都是兒童可以更安全無虞的在城市內快樂長大。

蘇巧慧強調，城市不是只屬於大人，透過兒童的創作能夠清楚看見孩童對於新北市的需求及想像，未來她會繼續提出更多友善兒童的政策，也會繼續舉辦親子活動，讓更多大朋友小朋友一同共襄盛舉，擘畫新北藍圖。

活動進行到最後，由蘇巧慧、陳培瑜以及參與工作坊的兒童們，將創作放置於新北地圖上共同合照，象徵兒童們對於新北這座城市未來的想像，也代表著新北市將成為兒童揮灑想像力及創造力的舞台。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天（5日）前往瘋北大前導工作坊，與兒童同樂。（蘇巧慧競選辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法