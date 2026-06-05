席開55桌！謝龍介新北首場募款餐會 侯友宜、蔣萬安、李四川都來了

國民黨籍台南市長參選人謝龍介在新北市板橋區舉辦第一場選舉募款餐會，侯友宜、蔣萬安、李四川等人出席。（記者黃子暘攝）

國民黨籍台南市長參選人謝龍介，今晚在新北市板橋區舉辦第一場選舉募款餐會，每張餐券2萬元，席開55桌。雙北市長及國民黨籍新北市長參選人李四川均出席，分別致贈球棒、龍型紙鎮、鐵鎚祝福他，謝龍介則說，要用這隻鐵鎚打破過去台南33年無政黨輪替。

新北市長侯友宜說，新北市有很多中、南部鄉親在此打拚，南部很多同鄉會都在新北成長，謝龍介在此舉辦造勢晚會是有用意的，想藉台南同鄉會的力量回去催票、打電話催票；他也表示，他的好朋友李四川也在新北市打拚多年，懇請大家支持。侯友宜現場贈送棒球棍給謝龍介，象徵「強棒出擊」。

請繼續往下閱讀...

台北市長蔣萬安指出，謝龍介對台南酪農產業、宗教人文如數家珍，很多政治人物會說話，但謝龍介是少數敢講真話、得罪人、被攻擊的人，謝龍介勇於揭弊，支持謝龍介就是在支持敢講真話、堅持正義的精神。蔣萬安致贈一個寫有「龍騰翔雲、鎮守府城」的龍型紙鎮給謝龍介，讓謝龍介拿著，象徵「執政（執鎮）」。蔣萬安現場也不忘推薦李四川給選民表示，未來要南北一起聯手出擊。

李四川表示，感謝謝龍介第一場就辦在新北，他在做國民黨秘書長時，謝龍介是台南的主委，當時台南很艱困，他們有攜手作戰的感情，希望謝龍介改變台南，拜託新北鄉親去跟台南親友拉票。李四川致贈謝龍介鐵鎚，希望謝龍介好好建設台南，謝龍介則回應，他要以此打破台南33年未輪替的執政、官商勾結、台南鄉親的不幸福。

謝龍介餐會每張餐券2萬元，席開55桌，每桌約8至10張椅子，不過現場有部分空桌。

謝龍介在新北市板橋區舉辦第一場選舉募款餐會，侯友宜、蔣萬安、李四川等人出席。（記者黃子暘攝）

李四川致贈謝龍介鐵鎚。（記者黃子暘攝）

蔣萬安致贈寫有「龍騰翔雲、鎮守府城」的龍型紙鎮給謝龍介。（記者黃子暘攝）

侯友宜贈送棒球棍給謝龍介，象徵「強棒出擊」。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法