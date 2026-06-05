任期倒數7個月 盧秀燕突宣布明訪歐10天

周永鴻痛斥盧秀燕任期還有7個月，只有政治野心，已無心市政。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕任期倒數7個月，台中市政府今日下班前突宣佈台中市長盧秀燕訂明（6日）至15日出訪德國、捷克、奧地利等國10天。台中市政府指出，出訪的3個國家與台灣有共同民主信念，此次要拜會民主友人、訪問友我城市並擴展國際市場。

不過，民進黨周永鴻議員指出，盧秀燕這兩年接連出訪日本、新加坡，今年訪美，如今又要訪歐洲，市長出訪本是正常的事，但盧秀燕卻刻意行程保密到家，出訪行程硬是保密到議會這個會期結束，市長出訪用的是市府預算，議會6月1日才剛結束會期，盧秀燕訪歐卻保密到臨出發前才曝光，根本刻意隱瞞規避議會監督。

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周永鴻強調，盧秀燕這趟訪歐稱要「拜會民主友人」、參訪歐洲國會運作，但這些跟台中市政有什麼關係，她訪美的時候就是頻繁會見政界高層，現在訪歐又是同一套，市長任期尚有7個月，出訪一再超越城市外交層級，暴露她的政治野心，心已不在台中，顯然她只是想在卸任市長前提升自己挑戰以2028年的大局。

周永鴻指出，台中近來一連發生中捷連兩日故障、2歲女童在台中被虐死等兒少安全網漏洞百出，市政一堆問題沒解決，卻只會向總統喊話、歸責給中央，還有用市庫預算出國拿外交學分，台中市民繳稅不是讓市長拿來準備挑戰大位。

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