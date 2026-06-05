獨家專訪》穩定主力訂單投資無人系統多重要？美產業專家：台應記取美國的教訓

美國國際無人系統協會（AUVSI）執行長羅賓斯Michael Robbins。（記者塗建榮攝）

民進黨立委鍾佳濱等人提出「無人載具特別條例」，以彌補國防特別預算遭鍘的缺口，卻再度遭國民黨、民眾黨聯手封殺。美國國際無人系統協會（AUVSI）執行長羅賓斯（Michael Robbins）今（5）日接受本報專訪時示警，穩定且可預測的國防採購需求對於產業極其關鍵，並直言美國過去就曾因政策與預算環境搞錯，導致產業被中國廉價無人機淹沒。他呼籲，「台灣可以且應該學習這個直接的教訓」。

羅賓斯明天（6日）將應邀出席科技、民主與社會研究中心（DSET） 2026年度論壇「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，與白宮前官員及專家學者聚焦「AI 供應鏈韌性對話：從模型、安全到智慧機器人應用的全球競爭」對談。

請繼續往下閱讀...

他今天接受「自由時報」獨家專訪，他以美國自身的切身之痛為例指出，過去美國並未提供一個可預測、穩定的政府客戶需求，導致訂單需求忽高忽低且長期維持在低點。這使得許多早期募資並投入資金的美國新創公司，最終不是被迫倒閉，就是規模一直被限制得很小，完全無法放大需求訊號。

羅賓斯直言，就在美國產業因為政府需求不穩而停滯不前的同時，中國正利用大量補貼的商用無人機惡意淹沒全球市場，進一步拉低了西方對無人機的需求。由於美國製造商無法在初期取得足夠的訂單來實現「規模經濟」，導致成本高居不下。他感嘆，即便美國實際上才是無人機的發明者，但因為過去美國「政策環境搞錯了、資金環境也搞錯了」，生產規模最終才在中國被建立起來。

至於特別預算是否也是促進企業走向非紅（non-red）供應鏈的最大激勵誘因之一？羅賓斯對此精準點出，「真正的誘因是，如果你想賣東西給美國國防部，先決條件就是必須是『非紅』的。」他強調，這項標準目前已經白紙黑字寫了下來，成為未來的鐵律。

羅賓斯也指出，美國「無人機主導計畫（Drone Dominance Program）」約在三週前已經發布了未來3次競標的最低與理想要求，在每個階段中，對於「非紅」供應鏈的要求只會越來越嚴格。這項正式發表的標準，實際上就是對產業界的一種「預先市場承諾（advanced market commitment）」 ，明確展示出需求與機會在那裡，吸引企業投入。

羅賓斯預告，未來幾個月到一年內，美國的「藍色無人機」（Blue UAS）與「綠色無人機」（Green UAS）的非紅標準都將進一步演進。目前的審查核心主要集中在有通訊、數據傳輸風險的「關鍵零組件」上，但未來將會演進並擴大到更廣泛的細分零件。因為一旦開戰、當兩岸或台美面臨與中國的衝突情境時，我們不可能再從中國採購，「所以如果倘若存在這種戰略依賴，我們就會處於一個非常痛苦的境地。」

羅賓斯最後呼籲，台灣的決策者應透過通過預算、提供穩定的需求訊號、給予製造業和稅賦等經濟誘因，進一步讓台灣無人機企業能迅速拉高製造規模、建立供應線並實現規模經濟，才能真正降低成本、建立足以自我防衛的國防自主能力。

相關新聞請見︰

獨家專訪》藍白再擋無人載具條例 美專家甫拜會盧秀燕後示警：攸關國安

獨家專訪》台獲認證「綠色無人機」資格 美專家：美軍已採購MIT無人機

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法