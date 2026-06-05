立法院譴責中國案 強化「兩國論」

立法院朝野政黨聯手無異議通過對中華人民共和國政府的譴責案。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席鄭麗文不在家，立法院今天在朝野政黨聯手下，無異議通過對中華人民共和國政府的譴責案，就中共施壓賴總統4月22日訪問史瓦帝尼行程被迫延期的粗暴行為，明確表態。這紙國會正式決議文書，有兩大重要意義。

首先，這是台灣朝野第一次共同把中華民國與中華人民共和國兩個國家同時並列。昨天通過的譴責案內容指出：「中華民國是主權獨立的民主國家，嚴正譴責中華人民共和國政府的脅迫手段」，這是「兩國論」的具體實踐，並已經立刻成為歷史文件。

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台灣的公文書從法律規範、公文格式或是政治實務上，隨著時代演變以及不同政黨執政，對於對岸是什麼東西，一直存在不同的描述與爭論，例如馬英九政府幾乎不用「中華人民共和國」，更不稱對方為「中國」；中共、大陸、北京當局則是常用詞。蔡英文與賴清德兩任政府主張兩岸互不隸屬，對外公文書與新聞稿直接使用「中國」字眼稱呼對岸，已經愈來愈普遍。

不過在立法院，牽涉朝野共識，鮮少不引發爭論，尤其當前國民黨為國會多數，所謂「九二共識」更是經常幽靈罩頂。例如2024年5月在交通委員會，民進黨提出臨時提案，出現「期望我國與中國同時開放禁團令」、「片面宣布M503航線，逼近我國限航區」用詞，即遭國民黨傅崑萁等立委強烈反對，最後被修改為「期望台灣與大陸同時開放禁團令」、「逼近台灣限航區」，「我國」與「中國」都不見了，即可見一斑。

由此可以對照出今天無異議通過的譴責案，居然正視並放行「中華人民共和國」成為立法院決議，真是遲來的正確。尤其當鄭麗文主席還在美國反對「台獨」，稱頌「鄭習會」之際，更加彌足珍貴。

第二個意義則是：朝野一致訴求依照國際規範來處理相關事務。譴責案要求政府外交體系「尋求國際民航組織、聯合國人權理事會等多邊機制的因應」，並呼籲民主夥伴將中華人民共和國的行為，「納入各國反脅迫的政策工具與立法檢討」。

近年來，「反脅迫政策」已成為全球民主國家抵抗中國與俄羅斯等威權主義國家的關鍵戰略。例如歐盟在2023年正式通過「反經濟脅迫工具」法案，允許歐盟在面對外國的經濟威脅時，可以直接採取提高關稅、限制服務准入，或暫停智慧財產權等報復措施。七大工業國（G7）也建立「經濟脅迫協調平台」，一旦成員國受到脅迫，其他國家會共同分擔經貿壓力、提供替代市場或物資，來集體防禦。

我國立法院由朝野將中華人民共和國對中華民國總統的脅迫，一同脫離「兩岸」，訴諸「國際」友盟的規則與秩序，不可否認，這是另一個進步。

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