獨家專訪》藍白再擋無人載具條例 美專家甫拜會盧秀燕後示警：攸關國安

美國國際無人系統協會（AUVSI）執行長羅賓斯Michael Robbins。（記者塗建榮攝）

立法院日前在國防特別條例排除所有商購、委製無人機案項，民進黨立委所提「無人載具產業創建特別條例」草案，今（5）日又在一讀程序遭在野黨聯手退回程委會。對此，美國國際無人系統協會（AUVSI）執行長羅賓斯（Michael Robbins）今天接受本報專訪時示警，全球供應鏈競爭激烈，台灣具備可以領導產業的獨特機會，若不掌握機會，其他國家很快就會填補此空缺。他也透露，昨天拜會台中市長盧秀燕時，盧也非常支持發展無人載具產業的概念。

羅賓斯今天接受「自由時報」獨家專訪時表示，全球的供應鏈目前競爭非常激烈，台灣有著獨特的機會可以挺身而出並領導產業。如果最終無法獲得支持，台灣的崛起速度可能會比預期慢，並讓韓國、越南、日本與歐洲等正在大舉投資的國家更快填補空缺。

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羅賓斯透露，他昨天拜會台中市長盧秀燕時，盧也非常支持這個概念。雖然目前在野黨的舉動背後有政治考量，他對台灣國內政治不予置評，但他相信盧市長也意識到這項特別預算對台中市的重要性，因為當地有著漢翔、雷虎科技等非常強大的製造業基礎，廠商能看到實質的機會。

羅賓斯強調，「這確實牽涉到很多國內政治，但歸根究柢，這關乎台灣的自我防衛意志與未來，更是你們的國家安全，我們希望這件事能盡快完成。」

至於台灣若在此刻放緩對無人機的投資，會向美國與北京傳遞什麼訊號？羅賓斯直言，這也許會傳遞出「台灣的自我防衛意志、發展此產業以及作為一個合作夥伴並不認真」的訊息。

他強調，若期望美國在隔離、入侵或封鎖的情境下前來防衛，前提是台灣在那之前已經盡了一切努力讓中共難以達標；若外界認為台灣不重視此事、社會意志也不支持自我防衛，「那麼期望美國派遣航艦戰鬥群進入台灣海峽為你們撐腰，就並不合理」。

羅賓斯呼籲，台灣必須盡一切努力向美國與民主盟邦發出明確訊號，表明台灣非常認真看待嚇阻力，並大幅投資自身能力，讓習近平的「決策矩陣」步步為營，迫使他再三猶豫，最終認定「不值得冒險」。

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