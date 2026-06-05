名嘴鍾年晃稱洪村統是李四川舊屬 李四川競辦：不更正就提告

電視名嘴鍾年晃5日指富鉅鼎集團董事長洪村統是李四川當台北縣工務局長的部屬；李四川競辦調出富鉅鼎集團資料打臉。（李四川競選辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室今天（5日）傍晚發布新聞稿，指電視名嘴鍾年晃5日在社群平台公開造謠，謊稱富鉅鼎集團董事長洪村統是李四川任職台北縣工務局時的部屬，並以此公開污辱、批評李四川在說謊。李四川競選辦公室今出示公開資訊打臉，富鉅鼎集團創立於2○○4年，李四川是2○○7年才擔任台北縣工務局長，足以證明洪村統早已離開公職，鍾年晃完全是散佈假訊息，惡意造謠抹黑，若不立即更正，將採取法律動作，以制止造謠歪風。

李四川競選辦公室指出，蘇巧慧陣營造謠抹黑手段不斷，卻又一再翻車，先是蘇陣營議員戴瑋姍稱李四川是擔任工務局長時買房，結果卻連基本時間點都搞錯，且當時李四川根本不是工務局長；如今又有電視名嘴鍾年晃公開造謠，把早已從台北縣工務局離職的洪村統，造假為李四川的部屬，目的就是要影射抹黑李四川與建商的關係，手段極為惡劣。

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李四川競選辦公室表示，綠營側翼、蘇陣營議員一再造假抹黑，甚至有側翼以肉搜、公布李四川住家外觀及地址、公開家人姓名等騷擾行為，嚴重侵害李四川家人及鄰居隱私，造成無辜市民困擾及巨大壓力，但蘇巧慧至今沒有半句譴責，反而選擇與側翼站在一起，「請問蘇巧慧，你認同一再造假的選舉抹黑手段嗎？」如果蘇巧慧仍不敢有半點譴責，就是助長惡劣選舉手段的最大幫兇。

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