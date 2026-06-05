兩岸兩會未恢復協商 蘇嘉全：中國不是「已讀不回」而是「選擇性回應」

海基會今天召開第12屆董監事第11次聯席會議。（海基會提供）

海基會今天召開第12屆董監事第11次聯席會議，董事長蘇嘉全致詞表示，海基會作為兩岸交流的重要平台，兩岸兩會至今尚未恢復制度化溝通與協商機制，但從實務工作來看，中國不是「已讀不回」，而是選擇性地讀、選擇性地回。

蘇嘉全表示，他上任迄今已經半年，透過第一線的接觸，他對兩岸交流現況也有了更深刻的了解。海基會作為兩岸交流重要平台，去年服務案件總數達30萬6745件，今年1至5月服務案件總數累積11萬7673件，包括公證書驗證、台商服務專線及各項民眾諮詢案件等多項業務。

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蘇嘉全指出，在處理相關案件過程中，他有深刻的感受。雖然兩岸兩會至今尚未恢復制度化溝通與協商機制，是因為中國方面持續以接受「體現一個中國原則的九二共識」作為恢復正式往來的前提，但兩岸人民之間的交流需求，並未因政治因素而停止。海基會每天面對的，都是兩岸人民最真實的需求與問題，也讓我們更加體會維護交流與服務的重要性。

蘇嘉全強調，從實務工作來看，中國不是「已讀不回」，而是選擇性地讀、選擇性地回。包括人民權益、企業經營及民生事務的案件都是如此，尤其涉及人身自由、宗教信仰及其他人權保障議題案件，很難獲得積極回應。如此沒有制度規章的讀與回，很容易損及兩岸人民的權利保障。

蘇嘉全說，近年來，陸續有國人因宗教信仰因素，在中國受到限制人身自由等情形，相關案件已累積20餘起，涉及20多位國人。宗教信仰自由與人身安全是人民最基本的權利，也是普世價值。對於相關案件，我們深表關切，也期盼中國方面能秉持人道精神，重視人民信仰自由與基本權益。

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