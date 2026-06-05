基隆議會昨刪雙層巴士5千萬預算 童子瑋：為市民守住納稅錢

基隆市議會多位議員認為雙層觀光巴士效益不佳，昨刪市府再度採購觀巴士預算5千萬元。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府追加預算編列5000萬元購買2輛雙層觀光巴士，民進黨團和無黨籍議員昨天聯手刪除預算。議長童子瑋今表示，雙層觀光巴士看不出完整規劃與實際效益，又要編預算購買，議員刪除預算是替市民守住納稅錢。

基隆市議會審查追加減預算，昨天多位民進黨與無黨籍議員認為雙層觀光巴士成效不彰，經表決以8比3票刪除了採購雙層觀巴的5000萬預算。

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童子瑋表示，大家都知道，基隆市政府早在2023年就已編過預算購買1輛，當時也宣稱要串聯廟口文化與海洋觀光。但住基隆的市民都知道，雙層觀光巴士至今沒有明確觀光效益，因為沒有完整規劃，營運模式與觀光串聯都不清楚，第1台車效益都還沒展現，就要再買2台車，這並不是負責任的預算編列方式。

童子瑋說，每一筆沒有效益的花費，對基隆來說其實都是浪費。這幾年從港口沙發、人工草皮、電動機車、鴨子船到雙層觀光巴士，基隆市政府預算一直編列，卻遲遲看不見具體成果。

童子瑋表示，謝國樑市長執意跟進他提出的許多社會福利政見，卻沒有同步規劃財政來源與完整配套，也沒有減少不當開支，結果就是基隆市債務累積高達77億元，市府還要繼續舉債，甚至讓許多真正需要的市政預算受到排擠。

童子瑋強調，民意代表的責任，就是監督市府、守護預算。該做的建設，基隆市議會會全力支持；但沒有審慎評估、不必要、不負責任的支出，議會一定嚴格把關。他也感謝所有不分藍綠努力審查預算的議員，替市民守住每一筆納稅錢，也替基隆市政府守住財政紀律。

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