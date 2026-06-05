藍白聯手封殺無人機專法 鍾佳濱：盧秀燕才說要打造產業重鎮

民進黨立委范雲、鍾佳濱、陳冠廷（由左至右）。（記者陳政宇攝）

民進黨立委鍾佳濱提出「無人載具產業創建特別條例草案」，盼補足被在野黨刪除的預算缺口，用最短時間打造台灣護國新神山，卻在今（5）日立法院會被藍白封殺。鍾批評，藍白聲稱支持台灣無人機，台中市長盧秀燕也說要打造無人機產業重鎮，卻在立法院聯手扼殺一個新的產業，令人不解。

立法院會上午處理報告事項時，民眾黨團提案要求將「無人載具產業創建特別條例草案」不予列案，藍白立委挾人數優勢，經表決封殺此案、退回程序委員會。

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對次，鍾佳濱受訪表示，他對這樣的結果令人難以理解，尤其盧秀燕日前才表達要將台中打造為無人機產業重鎮，台中的多位國民黨立委也表態支持無人機產業發展，藍白最後卻聯手封殺相關專法。

鍾佳濱說明，全球無人載具產業正快速成長，多家美國企業近期陸續來台尋求供應鏈合作機會，但無人載具產業發展仍受到空域、海域實測場域不足及法規限制，因此希望在產業起步關鍵階段排除法規障礙，協助業者建立測試與發展環境。

外交與國防委員會召委陳冠廷表示，該專法除了促進經濟發展，也希望透過軍民共用模式，強化農業、工業、消防及國防等各領域的無人載具應用，提升整體社會韌性與國防韌性。

陳冠廷直言，從國防到經濟領域，只要涉及無人載具議題，往往遭遇高度阻力，令人遺憾。先前立法院三讀的國防特別條例，未納入政院版的無人載具及反制系統相關內容，因此期待藉由專法補足缺口，並由經濟部主導、國防部協力推動相關產業發展。若藍白認為草案內容仍需調整，應儘速提出版本，朝野共同推動。

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